شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 370 ألف لوحة شمسية تزيّن أكبر مزرعة أسماك هجين فى العالم بالصين والان مع تفاصيل الخبر

أصبحت مزرعة أسماك هجينة طموحة تعمل بالطاقة الشمسية ومصايد الأسماك متصلة بالكامل بالشبكة الكهربائية فى الصين، ويجمع المشروع بين مزرعة شمسية بقدرة 250 ميجاوات ومصايد أسماك، وتدّعى شركة داجين للصناعات الثقيلة، ومقرها بكين، أن المشروع يمثل استغلالا فائق الكفاءة للأراضى.

وأعلنت الشركة فى منشور على مواقع التواصل الاجتماعى أن مشروعها فى تانغشان بمقاطعة خبى، يعتمد نموذج "توليد الطاقة من الأعلى، وتربية الأحياء المائية من الأسفل"، وفقا لموقع interesting engineering.

وكشفت الشركة فى منشورها أن مشروع شيليهاى للطاقة الكهروضوئية الهجينة، الذى يعمل بالطاقة الشمسية ومصايد الأسماك، التابع لشركة داجين للصناعات الثقيلة، يمتد على مساحة 353 هكتارا تقريبا. وكان من الممكن أن تشغل هذه المساحة، لولا ذلك، مساحة طبيعية، لغرض وحيد هو تجميع الطاقة الشمسية.

بدلا من ذلك، يتميز مشروع هجين الطاقة الشمسية وصيد الأسماك بتركيب 370 ألف لوح شمسى ثنائى الوجه فوق مساحات شاسعة من أحواض الأسماك، تلتقط الألواح الشمسية ثنائية الوجه ضوء الشمس من سطحيها الخلفى والأمامى، مما يجعلها مثالية للوضع فوق الماء، حيث يعكس سطح الماء الضوء على الجانب الآخر من اللوح.



370 ألف لوحة شمسية فى مزرعة سمكية

وأوضحت شركة داجين للصناعات الثقيلة فى منشورها: "من المتوقع أن يولّد المشروع ما يقرب من 400 مليون كيلوواط/ساعة من الكهرباء النظيفة سنويا، أى ما يعادل توفير 120 ألف طن من الفحم القياسى وخفض انبعاثات ثانى أكسيد الكربون بمقدار 320 ألف طن، مما يحسّن جودة الهواء المحلى بشكل فعال".

وأضافت الشركة: "يعزز توسع محفظة داجين دورنا فى تمكين التحول العالمى فى مجال الطاقة، ونواصل التزامنا بقيادة الابتكارات التى تشكّل مستقبلا خال من الانبعاثات الكربونية".

يتميز نظام هجين الطاقة الشمسية وصيد الأسماك بالعديد من المزايا الرئيسية، ويشمل ذلك قدرة الألواح الشمسية على خفض درجة حرارة الماء فى الأيام المشمسة الحارة من خلال توفير الظل، يمكن أن يحسّن هذا بشكل فعال عملية التمثيل الغذائى للحياة المائية ويقلل من تفشى أمراض تربية الأحياء المائية، علاوة على ذلك، يقلل الظل الناتج عن الألواح الشمسية من تبخر سطح الماء وفقدانه.

أما بالنسبة للألواح الشمسية نفسها، فإن وضعها فوق الماء يعزز كفاءتها، ووفقا لتقرير صادر عن معهد دراسات البيئة والطاقة، يمكن أن تكون مزارع الطاقة الشمسية المائية أكثر كفاءة بنسبة تصل إلى 15% من المزارع الأرضية، ويعود ذلك إلى تأثير الماء المبرد، وليست شركة داجين للصناعات الثقيلة أول شركة تنشئ مزرعة هجينة تجمع بين الطاقة الشمسية وصيد الأسماك، ففى عام 2022، أعلنت شركة كونكورد للطاقة الجديدة أنها قامت بتركيب محطة طاقة شمسية بقدرة 70 ميجاوات فوق بركة أسماك فى منطقة صناعية بمدينة كانغتشو، مقاطعة خبى الصينية.

فى الشهر الماضى، أعلنت شركة إميلسن فيسك، الشركة النرويجية المنتجة لسمك السلمون والتراوت، أن محطة طاقة شمسية عائمة فوق مصائد أسماكها قد خفضت استخدام الديزل بنسبة 90%.