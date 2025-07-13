شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يدلل الهند.. تخفيضات ضخمة على اشتراكات X لا تشمل باقي دول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خفّضت منصة X، المعروفة سابقًا باسم تويتر، التابعة لإيلون ماسك، أسعار اشتراكاتها للمستخدمين في الهند بشكل ملحوظ، وتشهد هذه الخطوة تخفيضًا في الرسوم الشهرية والسنوية لجميع فئات الحسابات بنسبة تصل إلى 48%، كما هو موضح على البوابة الرسمية للشركة.

ويُلاحظ أكبر انخفاض في تكلفة اشتراكات Premium لمستخدمي الهواتف المحمولة، حيث أصبحت الآن 470 روبية هندية شهريًا، بانخفاض عن 900 روبية هندية سابقًا، أما بالنسبة لمستخدمي منصة الويب، فتبلغ الرسوم الشهرية Premium الآن 427 روبية هندية، بانخفاض قدره 34% عن 650 روبية هندية.

ويُعد تعديل أسعار اشتراكات X ملحوظًا، لا سيما بالنظر إلى فروق العمولات بين منصات الهواتف المحمولة والإنترنت، مما يؤدي إلى ارتفاع طفيف في الأسعار لمستخدمي الهواتف المحمولة، كما شهدت فئة الاشتراك الأساسية انخفاضًا في الأسعار، حيث أصبحت الرسوم الشهرية الآن 170 روبية هندية، بانخفاض عن 243،75 روبية هندية، انخفضت أيضًا قيمة الفاتورة السنوية لمستخدمي الحساب الأساسي، حيث أصبحت الآن 1700 روبية، بعد أن كانت 2590،48 روبية سابقًا.

أما أصحاب الحسابات الأساسية "Basic"، فتشمل ميزات مهمة مثل إمكانية تعديل المنشورات، وكتابة محتوى أطول، وتشغيل مقاطع الفيديو في الخلفية، وتنزيل الوسائط، مع ذلك، لا تأتي هذه الحسابات مع علامة التحقق المميزة، في المقابل، يتيح الاشتراك في خطة "Premium" مزايا إضافية أبرزها علامة التوثيق، إلى جانب خصائص حصرية أخرى.

كذلك، شهد اشتراك Premium Plus على هاتف X تخفيضات أيضًا، انخفضت الرسوم الشهرية على الإنترنت بنسبة 26% لتصل إلى 2570 روبية، بعد أن كانت 3470 روبية، سيستفيد مستخدمو الهواتف المحمولة من تخفيض كبير، حيث سيدفعون 3000 روبية شهريًا بدلاً من 5100 روبية سابقًا، هذه التغييرات تجعل فئة Premium Plus في متناول شريحة أوسع من الجمهور.

وصُممت حسابات Premium Plus لتقديم مجموعة من المزايا الحصرية غير المتاحة لمستخدمي Basic وPremium العاديين، تشمل هذه المزايا تجربة خالية من الإعلانات، وإمكانية نشر مقالات كاملة، والوصول إلى SuperGrok المدعوم من Grok 4، أداة الذكاء الاصطناعي المتقدمة من X، تجعل هذه التحسينات Premium Plus خيارًا جذابًا للمستخدمين الذين يبحثون عن تجربة أكثر ثراءً على المنصة.

ويتماشى قرار خفض تكاليف الاشتراك في الهند مع استراتيجية إيلون ماسك لزيادة إمكانية الوصول إلى المنصة وتفاعل المستخدمين في سوق شديد التنافسية، من خلال تقديم خيارات أكثر بأسعار معقولة، يمكن لـ X توسيع قاعدة مستخدميها والحفاظ على قدرتها التنافسية في مجال وسائل التواصل الاجتماعي.

تؤكد هذه الخطوة الاستراتيجية في التسعير على اتجاه متزايد بين شركات التكنولوجيا لتوطين استراتيجيات التسعير الخاصة بها في الأسواق الناشئة، مع استمرار تزايد انتشار الهواتف المحمولة والإنترنت في الهند، يمكن أن تلعب هذه المبادرات دورًا حاسمًا في تعزيز تبني المستخدمين وتعزيز ولاء العلامة التجارية على المدى الطويل.

من المتوقع أن يستفيد المستخدمون الهنود بشكل كبير من هذه التخفيضات، مما يتيح لشريحة أوسع من السكان تجربة كامل مزايا X، ومع تزايد إمكانية إدارة تكاليف الاشتراك، تُهيئ X نفسها للاستحواذ على حصة أكبر من السوق، مما قد يؤدي إلى زيادة التفاعل ورضا المستخدمين.