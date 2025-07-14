شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تنافس كروم: متصفح Edge يحقق قفزة فى سرعة تحميل المواقع والان مع تفاصيل الخبر

إذا كنت من مستخدمي متصفح جوجل كروم وتعاني من استهلاكه الكبير للذاكرة والموارد، فإن مايكروسوفت ترى أن الوقت قد حان لتجربة بديلها الخاص، الشركة التي لا تتوقف عن الترويج لمتصفح Edge، حتى أثناء محاولتك تحميل كروم على نظام ويندوز، تقدم الآن سببًا عمليًا ومنطقيًا لتجربة متصفحها.

وفقًا لمايكروسوفت، فإن إيدج أصبح قادرًا على تحميل صفحات الإنترنت بسرعة أكبر من السابق، ما يقلل من وقت انتظار المستخدمين لرؤية النصوص والصور عند تصفح المواقع، وهذا التحسين قد يبدو بسيطًا، لكنه يمس واحدة من أكثر مشكلات التصفح اليومية إزعاجًا.

لطالما وجهت لمايكروسوفت انتقادات بسبب بطء متصفحها مقارنة بمنافسيه، إلا أن الشركة تؤكد اليوم أنها نجحت في تقليل متوسط وقت التحميل بنسبة تصل إلى 40%، في عدد من الميزات الأساسية مثل القراءة الصوتية، تقسيم الشاشة، ومساحات العمل.

كما كشفت الشركة عن فيديو يظهر الفرق في سرعة التحميل قبل وبعد إدخال واجهة WebUI 2.0، والتي حسّنت أيضًا من استجابة واجهة الإعدادات.

وبالرغم من أن مايكروسوفت لم تقدم شرحًا تقنيًا مفصلًا حول كيفية تحقيق هذه القفزة في الأداء، فإنها تراهن على أن التحسينات، إلى جانب تكامل المتصفح مع مساعد الذكاء الاصطناعي Copilot، ستشكل نقطة جذب للمستخدمين الذين يبحثون عن بدائل أكثر كفاءة من كروم.

ومع ذلك، لا يزال الطريق أمام إيدج طويلاً للحاق بمتصدر السوق، فمتصفح كروم يسيطر على أكثر من 68% من سوق المتصفحات العالمية، في حين لا تتجاوز حصة إيدج نسبة 5% من المستخدمين حول العالم.

لكن مايكروسوفت تبدو مصممة على تغيير هذا الواقع، خصوصًا مع اقتراب دخول OpenAI إلى الساحة عبر محرك بحث ومتصفح جديدين مدعومين بالذكاء الاصطناعي.

وبينما تحتفظ متصفحات مثل سفاري من آبل وفاير كس من موزيلا بجزء من السوق، فإن المنافس الحقيقي الذي تنتظره جوجل قد يكون في طريقه، من بوابة إيدج.