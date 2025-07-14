علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: جوجل تختبر تحسينات لميزة قفل الشاشة "التشغيل الآن" بهواتف Pixel

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تكنولوجيا: جوجل تختبر تحسينات لميزة قفل الشاشة "التشغيل الآن" بهواتف Pixel

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القاهرة - سامية سيد - كتبت أميرة شحاتة

الإثنين، 14 يوليو 2025 01:00 ص

تعد ميزة "التشغيل الآن" من أكثر الميزات المفضلة لدى  مُحبي هواتف Pixel، التي تظهر في شاشة القفل والشاشة الدائمة على أجهزة Pixel، تُحدد ميزة "التشغيل الآن" تلقائيًا الأغنية التي تُشغل بالقرب من الهاتف، وتتضمن أيضًا اسم الفنان، وإذا اشتريت هاتف Pixel جديدًا، فستحتاج إلى تفعيلها بالانتقال إلى الإعدادات > الصوت والاهتزاز > "التشغيل الآن" > تفعيل "تحديد الأغاني المُشغّلة بالقرب".

وفقا لما ذكره موقع "Phone arena"، تستخدم ميزة "التشغيل الآن" قاعدة بيانات الأغاني المُخزّنة على هواتف Pixel، وتُصرح جوجل بعدم إرسال أي محادثات صوتية أو محادثات خلفية إلى الشركة.
بالإضافة إلى ذلك، تستخدم ميزة التعرّف على الموسيقى تحليلات للحفاظ على خصوصية المستخدمين.

بالضغط على اسم الأغنية المُدرجة في ميزة "التشغيل الآن" تنتقل إلى صفحة سجل "التشغيل الآن"، التي تعرض الأغاني التي استمعت إليها الميزة مؤخرًا في الخلفية.
ولكن بالضغط على الأغنية في "التشغيل الآن" قد يُظهر لك قريبًا ميزة أخرى، حيث اطلع موقع Android Authority مؤخرًا على تحديث Android System Intelligence، ووجد أن الضغط على الأغنية في "التشغيل الآن"، بدلًا من الانتقال إلى سجل "التشغيل الآن"، يُظهر شريطًا يحتوي على عنوان الأغنية واسم الفنان في المنتصف وصورة الألبوم على اليسار.
يمكنك زيارة قائمة "المفضلة" بضغطة على الجانب الأيمن من الشريط، وإضافة أو حذف أغنية بسهولة من تلك القائمة بضغطة واحدة، ولا يزال بإمكانك الوصول إلى سجل "التشغيل الآن" بضغطتين.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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