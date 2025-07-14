شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مقارنة جديدة تثير الجدل: Apple Music أم Spotify من يتفوق؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في تغريدة لاقت تفاعلًا واسعًا على منصة X، أثار حساب “Apple Club” (غير تابع رسميًا لآبل) نقاشًا مثيرًا بين عشاق الموسيقى الرقمية حول أفضلية خدمتي البث الموسيقي الشهيرتين: Apple Music وSpotify.

التغريدة، التي نُشرت قبل ساعات فقط، تضمنت صورة بتصميم بسيط يُظهر شعاري الخدمتين، مرفقة بسؤالين واضحين للجمهور:

• أي تطبيق يقدم اقتراحات أفضل للأغاني؟

• وأيهما يقدم جودة صوت أعلى؟

سباق قديم يتجدد

المقارنة بين Apple Music وSpotify ليست جديدة، لكنها تعود إلى الواجهة مع كل تحديث جديد أو اختلاف في تجربة المستخدم، فبينما يتفوّق Spotify من حيث خوارزميات التوصية الذكية للمستخدمين، التي تعتمد على التفاعل والاستماع اليومي، تتميز Apple Music غالبًا بـجودة الصوت العالية، لا سيما بعد دعمها لتقنية الصوت المحيطي وLossless Audio.

وفي حين يعتمد Spotify على تجربة شخصية أكثر “اجتماعية”، من خلال قوائم تشغيل تعاونية ودمج الموسيقى مع التطبيقات الأخرى، تعتمد Apple Music على تكاملها العميق مع نظام iOS وتقديم محتوى مُنسق من محرريها المختصين.

تفاعل كبير من المستخدمين

حظيت التغريدة بأكثر من 10 آلاف مشاهدة خلال ساعات، إلى جانب عشرات الردود التي عكست انقسامًا واضحًا بين من يُفضل تجربة Apple Music المتكاملة على أجهزة آبل، ومن يجد في Spotify مرونة أكبر وتنوعًا في المحتوى، خاصة لمستخدمي الأندرويد.

من يحسم المعركة؟

في النهاية، يبقى الخيار بين Apple Music وSpotify شخصيًا يعتمد على أولويات المستخدم، سواء كانت جودة الصوت، أو الذكاء في التوصية، أو حتى واجهة الاستخدام. ومع استمرار المنافسة بين العملاقين، يبدو أن المستفيد الأكبر سيكون المستمع، الذي يحصل على تجربة أفضل مع كل تحديث جديد.



