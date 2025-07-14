شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحديث أندرويد 16 يسبب مشاكل فى الشاشة لمستخدمي هواتف بيكسل والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت جوجل تحديث أندرويد 16 رسميًا لمستخدمي هواتف بكسل، في محاولة لتدارك تأخير إطلاق سلسلة Pixel 9 في العام الماضي، لكن التحديث الثابت الجديد لم يخلُ من المشاكل، إذ ظهرت أعطال واضحة تتعلق باستجابة الشاشة لدى عدد من المستخدمين الذين قاموا بتحديث أجهزتهم.

ورغم أن التحديث الأول لأندرويد 16 لم يتضمّن التعديلات البصرية الكبيرة التي كانت جوجل قد ألمحت إليها خلال فعالية Android Show في مايو، إلا أن إطلاق نسخة مستقرة في يونيو يعد إنجازًا مهمًا للشركة.

على الرغم من أن التحديث هو إصدار "مستقر"، لاحظ بعض مستخدمي بيكسل أن شاشة هواتفهم أصبحت غير مستجيبة لفترات أطول من المعتاد، وقد امتلأت منتديات الدعم الرسمية ومنصة Reddit بشكاوى المستخدمين، حيث تحدث البعض عن بطء في تشغيل الشاشة عند النقر عليها أو الضغط على زر التشغيل، في حين اشتكى آخرون من تأخر واضح في استجابة اللمس بعد أن تضيء الشاشة، وهو أمر غير مقبول لتحديث يُفترض أنه جاهز للاستخدام العام.

وجوجل لم تتجاهل هذه الشكاوى، بل أقرت بوجود المشكلة بالفعل، وأكدت أنها تعمل على إصلاحها بشكل عاجل، وبدأت الشركة هذا الأسبوع في طرح تحديث إصلاحي جزئي من شأنه معالجة مشاكل الشاشة، وإعادة الأداء الطبيعي للهواتف المتأثرة.

من المتوقع أن تطلق جوجل سلسلة Pixel 10 قريبًا، وتشير معظم التقارير إلى أن الحدث قد يعقد في 20 أغسطس، أي قبل أسابيع قليلة من كشف آبل عن سلسلة آيفون 17، وهذا ما يجعل معالجة مشكلة الشاشة أمرًا بالغ الأهمية لجوجل، خصوصًا أن المستخدمين لا يزالون يتذكرون إطلاق Pixel 9 في أغسطس الماضي دون دعم نظام أندرويد 15 الجديد آنذاك، وهو خطأ يبدو أن غوغل تسعى لتجنّبه هذا العام.

وقد تسربت بالفعل العديد من مواصفات هاتف Pixel 10 Pro خلال الأسابيع الأخيرة، في تكرار لعادة غوغل الطويلة مع التسريبات، وقد ظهرت إعلانات وصور لهاتف بكسل 10 في عدة مناسبات عامة قبل الإعلان الرسمي.

وبينما تستعد الشركة لمواجهة حامية مع آبل في سوق الهواتف الذكية، يبقى تحسين تجربة المستخدم في تحديث أندرويد 16 أولوية قصوى إن أرادت جوجل أن تنجح في إطلاق سلس وخالٍ من الانتقادات لسلسلة بكسل الجديدة.