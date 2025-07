شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تُعيد تصميم واجهة Dynamic Island في iPhone 17 وتَعِد بتجربة أكثر تفاعلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت تسريبات جديدة من حساب “Apple Club” على منصة X عن واجهة Dynamic Island الجديدة كليًا ضمن سلسلة هواتف iPhone 17، في خطوة تعكس استمرار آبل في تطوير تجربتها البصرية والتفاعلية.

التغريدة، التي حققت أكثر من 65 ألف مشاهدة خلال ساعات، تضمنت صورة للهواتف القادمة بمظهر عصري يعرض الواجهة الجديدة، مع تعليق لافت:

“Apple making Dynamic Island even better! The iPhone 17 lineup to bring a redesigned UI. Ready to upgrade?”

Dynamic Island: ما الجديد؟

منذ تقديمها لأول مرة في iPhone 14 Pro، كانت ميزة Dynamic Island واحدة من أكبر التحسينات في تصميم الشاشة، حيث دمجت الكاميرا الأمامية ومستشعرات Face ID في مساحة تفاعلية تعرض الإشعارات والأنشطة في الوقت الحقيقي.

أما في iPhone 17، فتشير التسريبات إلى أن الواجهة ستحصل على إعادة تصميم شاملة، مع تحسين طريقة تفاعل المستخدم مع التنبيهات، والمكالمات، وتشغيل الموسيقى، وتتبع الخرائط، وغيرها من الوظائف، لتصبح أكثر سلاسة وغنىً بالمعلومات.

تصميم أنيق ولون عصري

إلى جانب التحديث البرمجي، استعرضت الصورة المسربة ألوانًا جديدة للجهاز تشمل الفضي، الأسود، الأخضر، الأزرق البحري، والبنفسجي، مما يعكس تركيز آبل على التناغم البصري بين العتاد والبرمجيات.

توجه آبل في عام 2025

مع اقتراب موعد الإطلاق الرسمي في سبتمبر المقبل، يبدو أن آبل تركز في iPhone 17 على الدمج العميق بين التصميم الجمالي والوظائف الذكية، في محاولة لتعزيز الولاء لعلامتها بين المستخدمين، لا سيما بعد التوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتخصيص تجربة الاستخدام.

هل أنت مستعد للترقية؟

المؤشرات الأولية تُظهر أن Dynamic Island الجديدة قد تكون العنصر الأبرز في الجيل القادم من آيفون، خصوصًا لأولئك الذين يهتمون بالتفاعل البصري السلس وتجربة استخدام ديناميكية.

ومع تزايد المنافسة في سوق الهواتف الذكية، تُعيد آبل تشكيل واجهتها لتثبت أنها لا تزال قادرة على الابتكار — ليس فقط في المعالجات والكاميرات، بل أيضًا في كيفية تواصلك مع جهازك نفسه.