شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لأول مرة في تاريخها.. "بيتكوين" تتجاوز 121 ألف دولار وسط تفاؤل تنظيمي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت عملة (بيتكوين) قفزة تاريخية صباح اليوم، الاثنين، متجاوزة حاجز 121 ألف دولار لأول مرة في تاريخها، فى مؤشر قوي على تصاعد ثقة المستثمرين في أكبر عملة مشفرة في العالم، مدفوعة بتوقعات تنظيمية إيجابية مرتقبة فى الولايات المتحدة.

وبحسب بيانات منصة "كوين ماركت كاب"، ارتفعت (بتكوين) بنسبة 2.9% خلال تعاملات اليوم الصباحية لتسجل 121,423.50 دولار.



وارتفعت العملة بنحو 29% منذ بداية العام الجاري؛ ما ساهم في تحفيز موجة انتعاش شملت العديد من العملات المشفرة الأخرى، رغم التوترات التجارية الناجمة عن الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



وسارت عملة "إيثر" (Ethereum) ثاني أكبر عملة رقمية من حيث القيمة السوقية، على النهج ذاته، حيث سجلت أعلى مستوى لها منذ أكثر من خمسة أشهر عند 3048.23 دولار، قبل أن تستقر لاحقاً عند 3036.24 دولار.



وارتفعت القيمة التسويقية الإجمالية لسوق العملات المشفرة إلى نحو 3.78 تريليون دولار، وفقا لبيانات المنصة.



ومن المقرر أن يبدأ مجلس النواب الأمريكي، اليوم مناقشة حزمة تشريعات تهدف إلى صياغة إطار تنظيمي شامل لصناعة الأصول الرقمية، وهو مطلب طال انتظاره من قِبل المستثمرين والشركات العاملة في هذا القطاع.



وقد حظيت هذه الخطوة بدعم مباشر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي وصف نفسه بأنه "رئيس العملات المشفرة"، ودعا إلى تحديث القواعد التنظيمية لتواكب النمو السريع والتطورات المتلاحقة في هذا المجال.