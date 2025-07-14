شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شبكة "بريكس": الصين تدشن أول تطبيق ذكاء اصطناعي لتوليد الطاقة على مستوى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت شبكة تلفزيون "بريكس" الدولية اليوم الاثنين أن الصين تمكنت من إنتاج نموذج ذكاء اصطناعي لتوليد الطاقة على نطاق واسع والذي يعد الأول من نوعه على مستوى العالم.

ولفتت الشبكة الإخبارية إلى أن ذلك النموذج يدعم عملية صناعة واتخاذ القرار في مجال توليد الطاقة، حيث يسهم في تحقيق الاستفادة القصوى في كل مرحلة من مراحل توليد الطاقة من خلال تعزيز معدلات الأمان وحماية البيئة إلى جانب صيانة المعدات والآلات.

ولفتت الشبكة إلى أن ذلك التطبيق يسهم في تحويل عملية الصيانة من مجرد إصلاح الأعطال إلى التنبوء بها وحماية الأجهزة قبل حدوث العطل، وأضافت أن النموذج الجديد يهدف إلى تحديث وتطوير عملية توليد الطاقة في الصين من خلال الاستفادة من التكنولوجيا الرقمية في هذا المجال.

يذكر أن شبكة تلفزيون "بريكس" الدولية هي قناة إعلامية تهتم بالشئون السياسية والاقتصادية والتاريخية والفنية للدول الأعضاء في مجموعة "بريكس" .