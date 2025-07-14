شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تنشر أقرب الصور على الإطلاق للشمس من التحليق التاريخى للمسبار باركر والان مع تفاصيل الخبر

حقق مسبار باركر الشمسي التابع لناسا إنجازًا تاريخيًا بوصوله إلى أقرب نقطة من الشمس على الإطلاق في ديسمبر الماضي، وأخيرًا سنتمكن من إلقاء نظرة على بعض الصور التي التقطها.

نشرت وكالة الفضاء لقطات زمنية اليوم لملاحظات أجراها جهاز باركر واسع المجال للمسبار الشمسي (WISPR) أثناء مروره عبر هالة الشمس الغلاف الجوي الخارجى فى 25 ديسمبر 2024، كاشفًا عن كثب كيف تتصرف الرياح الشمسية بعد انطلاقها بفترة وجيزة ، والتقط المسبار هذه الصور على بُعد 3.8 مليون ميل فقط من سطح الشمس ، ويوضح فيديو نشرته ناسا: "لو كانت المسافة بين الأرض والشمس قدمًا واحدًا، لكان مسبار باركر الشمسي على بُعد نصف بوصة تقريبًا من الشمس".



اقرب صورة للشمس

وحصل المسبار على رؤية غير مسبوقة للرياح الشمسية والانبعاثات الكتلية الإكليلية (CMEs) خلال اقترابه، مما قد يكون بالغ الأهمية لفهمنا لطقس الفضاء ، وصرحت نيكي فوكس، المديرة المساعدة في إدارة البعثات العلمية بمقر ناسا: "نشهد الآن أين تبدأ تهديدات طقس الفضاء للأرض، بأعيننا، وليس فقط من خلال النماذج".

وبعد إتمام تحليقه بالقرب من سطح الشمس في ديسمبر، حقق مسبار باركر الشمسي مسافةً مماثلةً لمسافته القياسية من السطح في اقتراباته اللاحقة في مارس ويونيو ، وسيقوم بمروره التالي في 15 سبتمبر.