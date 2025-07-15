شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يحدث تجربة الدردشات الجماعية: ميزة جديدة تظهر كم شخص يكتبون حاليا والان مع تفاصيل الخبر

في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وتحسين تجربة المستخدم في الدردشات الجماعية، طرحت شركة "ميتا" المالكة لتطبيق واتساب تحديثًا تجريبيًا جديدًا يحمل الرقم 2.25.20.17، ويتيح هذا التحديث لمستخدمي التطبيق معرفة عدد الأشخاص الذين يكتبون في مجموعة ما، وذلك من خلال الواجهة الرئيسية لقائمة المحادثات، دون الحاجة للدخول إلى المجموعة نفسها.

في السابق، كان واتساب يعرض فقط اسم شخص واحد مع عبارة "يكتب الآن..." حتى وإن كان هناك عدة أشخاص يكتبون في الوقت ذاته، أما الآن فسيظهر للمستخدم تنبيه مثل "شخصان يكتبان" أو "3 أشخاص يكتبون"، مما يمنح رؤية أوضح حول النشاط الجاري داخل المجموعة، هذه الإضافة البسيطة قد تبدو طفيفة، لكنها تسهم في تسهيل متابعة النقاشات الجماعية ومعرفة مدى تفاعل الأعضاء في اللحظة الراهنة.

الميزة الجديدة تعتبر مفيدة للغاية في سياقات متعددة مثل تنسيق المواعيد، النقاشات المهنية، أو حتى الخلافات الساخنة التي تشتعل فجأة في المجموعات العائلية أو بين الأصدقاء، إذ أصبح بإمكان المستخدمين الآن استشعار وتيرة المحادثة النشطة بمجرد النظر إلى قائمة الدردشات، مما يتيح لهم اتخاذ قرار سريع بشأن متى وكيف يتفاعلون.

مع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن هذه الميزة تنطبق فقط على الكتابة النصية داخل المجموعات، ولا تشمل تسجيل الرسائل الصوتية، فلا يزال واتساب يعرض اسم شخص واحد فقط عند تسجيل أكثر من مستخدم لمقاطع صوتية في الوقت ذاته، وهو ما يعكس اعتماد التطبيق على النظام السابق في هذا النوع من التفاعل.

حالياً، لا تتوفر هذه الميزة سوى لعدد محدود من المختبرين التجريبيين على نظام أندرويد ممن قاموا بتحديث التطبيق عبر متجر Google Play إلى النسخة الأخيرة، وتخطط واتساب لتوسيع نطاق الميزة تدريجياً، لكن لم تعلن بعد عن موعد وصولها إلى مستخدمي نظام iOS، أو إن كانت ستتاح لهم أصلًا.

وتحولت مجموعات واتساب إلى منصات رئيسية لتبادل الأخبار والتنسيق بين فرق العمل، وكذلك للبقاء على تواصل مع العائلة والمجتمع، لذلك تعد ميزة معرفة عدد الكاتبين في الوقت الفعلي تطورًا طبيعيًا لتعزيز الإحساس بالحيوية والانفتاح في المحادثات الجماعية، وتأتي ضمن سلسلة تحديثات تسعى من خلالها واتساب لجعل التواصل أكثر سلاسة وواقعية، خاصة في المواقف التي تعتمد على سرعة التفاعل وفهم السياق الجماعي.

باختصار، في المرة القادمة التي يحتدم فيها النقاش بين أصدقائك حول خطط نهاية الأسبوع، أو حين يعمل فريقك على إنجاز مهمة طارئة، لن ترى فقط إشعار "يكتب الآن"، بل ستعرف أيضًا كم شخصًا يستعد للرد في اللحظة ذاتها.

ولمن يرغب في تجربة هذه الميزة الجديدة، يجب التأكد من الانضمام إلى البرنامج التجريبي لواتساب على أندرويد وتحديث التطبيق إلى الإصدار 2.25.20.17. ومن المتوقع أن تواصل واتساب إطلاق المزيد من التحسينات لتجربة المحادثات الجماعية في المستقبل القريب.