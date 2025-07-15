شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تفاصيل استحواذ ميتا على شركة Play AI الناشئة المتخصصة فى مجال الصوت والان مع تفاصيل الخبر

استحوذت شركة Meta على شركة Play AI ، وهي شركة ناشئة تستخدم الذكاء الاصطناعي لتوليد أصوات تشبه الأصوات البشرية.

وأكد متحدث باسم Meta عملية الاستحواذ، وفقًا لبلومبرج التي أفادت أيضًا أن مذكرة داخلية ذكرت أن "فريق PlayAI بأكمله" سينضم إلى الشركة الأسبوع المقبل .

وبحسب ما ورد، ذكرت مذكرة Meta أن "عمل PlayAI فى إنشاء أصوات طبيعية، إلى جانب منصة لإنشاء صوت سهل، يشكل تطابقًا رائعًا لعملنا وخارطة الطريق، عبر شخصيات الذكاء الاصطناعي، وMeta AI، والأجهزة القابلة للارتداء وإنشاء المحتوى الصوتي".

وكانت الشركة تقوم باستثمارات كبيرة في مجال الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك التوظيف العدواني من OpenAI والاتفاقية مع Scale AI التي شهدت انضمام الرئيس التنفيذي للشركة ألكسندر وانج إلى Meta لقيادة مجموعة جديدة تركز على الذكاء الفائق.

ولم يُكشف عن الشروط المالية لعملية الاستحواذ. وكانت بلومبرج قد أفادت سابقًا بأن الشركتين تجريان محادثات استحواذ .



