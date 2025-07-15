شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميزة ذكاء اصطناعي لـ Gboard تضيف مهام جديدة لخاصية الكتابة الصوتية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت التقارير أن جوجل تعمل على ميزة ذكاء اصطناعي لتطبيق Gboard، ووفقًا لتقرير، يُطلق على الميزة الجديدة اسم SmartEdit، وتهدف إلى تحسين ميزة الكتابة الصوتية في Gboard.

ويتيح تطبيق لوحة المفاتيح الخاص بجوجل، للمستخدمين بالفعل تعديل أو حذف جزء من النص باستخدام الأوامر الصوتية؛ ومع ذلك، يُقال إن SmartEdit يتيح للمستخدمين إجراء تعديلات أكثر تعقيدًا، وبينما لا تزال الميزة قيد التطوير حاليًا، فقد رُصدت أدلة عليها في أحدث إصدار تجريبي من Gboard لنظام أندرويد.

قد يحصل Gboard قريبًا على ميزة ذكاء اصطناعي جديدة، حيث يعمل على توسيع قدرات الذكاء الاصطناعي بشكل كبير في جميع منتجاته.

يُقال إن أحدث إصدار تجريبي من التطبيق يذكر SmartEdit، وهو على الأرجح الاسم الداخلي لميزة الذكاء الاصطناعي، كما أفادت التقارير أن جوجل قد حسّنت الكتابة الصوتية ليتمكن المستخدمون من إجراء تغييرات مضمنة معقدة على الجمل.

كما نشرت المجلة لقطات شاشة للقدرات الجديدة التي ستتوفر للكتابة الصوتية، وبناءً على الصور، أثناء الكتابة الصوتية على Gboard، يمكن للمستخدمين طلب إعادة كتابة جملة لتقصيرها، وإضافة كلمة قبل أخرى، واستبدال كلمة أو حذفها، وإضافة أحرف كبيرة، وحتى تغيير تهجئة الكلمة.

و حاليًا، لا يمكن للكتابة الصوتية سوى استبدال أجزاء من الجمل أو جمل كاملة أو حذفها أثناء التحرير، ورغم أن التقرير لم يذكر ذلك، إلا أنه من الممكن إطلاق هذه الميزة بالتزامن مع إطلاق سلسلة هواتف جوجل بيكسل 10 القادمة و مع ذلك، ليس من المعروف ما إذا كانت هذه الميزة حصرية لهواتف بيكسل أم ستكون متاحة لجميع مستخدمي أندرويد.

في حال كانت حصرية لهواتف بيكسل، فقد تعمل هذه الميزة بنظام جيميني نانو.