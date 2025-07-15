شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Apple Watch Ultra 3 تصل هذا الخريف بميزات صحية واتصال فضائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد شركة آبل لإطلاق إصدارها الجديد Apple Watch Ultra 3 في خريف هذا العام، بمجموعة من الترقيات التي تستهدف بشكل خاص عشاق المغامرة والأنشطة الخارجية، إلى جانب مزايا صحية متقدمة تعزز مكانة الساعة كأداة طبية مصغّرة على المعصم.

قياس ضغط الدم… دون أرقام

من أبرز الميزات المنتظرة في Apple Watch Ultra 3، قدرتها على اكتشاف ارتفاع ضغط الدم، وهي ميزة طال انتظارها من مستخدمي الساعة، ورغم أن الساعة لن تعرض قراءات رقمية فعلية لضغط الدم، فإنها ستقوم بتنبيه المستخدمين لاحتمال إصابتهم بارتفاع الضغط، تمامًا كما تفعل ميزة رصد انقطاع النفس أثناء النوم (Sleep Apnea Detector) التي قدمتها آبل سابقًا.

هذه الميزة تعتبر نقلة نوعية في مجال الصحة الرقمية، خاصة لمن يعانون من أمراض مزمنة أو يتابعون حالتهم الصحية باستمرار.

الرسائل عبر الأقمار الصناعية

الميزة الثانية اللافتة هي الرسائل النصية عبر الأقمار الصناعية، حيث ستتيح الساعة للمستخدمين إرسال رسائل نصية حتى في حال عدم توفر شبكة الجوال أو الاتصال بالواي فاي، وذلك بالاعتماد على خدمة الأقمار الصناعية التابعة لشركة Globalstar Inc.

الجدير بالذكر أن هذه الميزة كانت قد وصلت إلى أجهزة iPhone مؤخرًا، والآن يتم نقلها إلى معصم المستخدمين عبر Ultra 3.

تقنيات جديدة و5G موفر للطاقة

سيتم دعم الساعة بمعيار جديد من الاتصال يدعى 5G RedCap، وهو نسخة أقل استهلاكًا للطاقة من شبكات الجيل الخامس المعتادة، ما يعني توفيرًا أكبر في عمر البطارية مع الحفاظ على سرعة وكفاءة الاتصال.

إلى جانب ذلك، ستأتي Ultra 3 بمعالج جديد وشاشة OLED محدثة، مما يعزز الأداء العام ويجعل تجربة المستخدم أكثر سلاسة ودقة سواء أثناء التنقل أو ممارسة الرياضة أو حتى في البيئات القاسية.

ساعة المغامرين تتألق من جديد

من الواضح أن Apple Watch Ultra 3 مصممة لتكون الرفيق الذكي المثالي لمحبي المغامرات والرياضات الخارجية، بفضل مزيج من القدرات الصحية والاتصال المتقدم والتصميم القوي.

ومع كل هذه التحسينات، تتعزز مكانة الساعة في سوق الأجهزة القابلة للارتداء، لتنافس بقوة بين فئات الساعات الذكية ذات الطابع الاحترافي والطبي في آنٍ واحد.