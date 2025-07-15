شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تستخدم أكبر قبة قابلة للنفخ فى العالم لجعل البناء الحضرى أكثر نظافة والان مع تفاصيل الخبر

للحد من تلوث الغبار والضوضاء، قامت السلطات الصينية فى مدينة جينان بتركيب أكبر قبة قابلة للنفخ فى العالم على مساحة 20 ألف متر مربع، حيث يُعتبر البناء الحضرى عملا غير نظيف يؤثر على مساحات واسعة حول موقع البناء، لكن مشروعا فريدا فى جينان، الصين، يُثبت إمكانية عزل مشاريع البناء الكبيرة للحد من الضوضاء والتلوث، مما يُساعد على حماية المجتمعات المجاورة والبيئة، وكل ما تحتاجه هو بالون قابل للنفخ عملاق.

قبة جينان القابلة للنفخ، الأولى من نوعها فى الصين، ويُقال إنها الأكبر فى العالم، يبلغ ارتفاعها 50 مترا وتغطى مساحة 20 ألف متر مربع، تستخدم القبة ضغطا سلبيا وأنظمة تنقية هواء متطورة لمنع الغبار من التسرب إلى المناطق المجاورة، ولضمان بقاء الهواء صالحا للتنفس للعمال فى الداخل.



أكبر بالون قابل للنفخ للبناء الحضري

يضمن استخدام مواد شفافة فى بالون البناء العملاق نفاذ كمية كافية من ضوء الشمس، مما يُقلل الحاجة إلى الإضاءة الاصطناعية خلال النهار، وبفضل ضغط الهواء المستمر للحفاظ على نفخ القبة لا حاجة إلى عوارض أو أعمدة دعم، كما يسمح التصميم بسرعة التجميع والتفكيك، مما يُتيح نشرها بسرعة فى موقع آخر عند اكتمال البناء، بحسب ما ذكر موقع oddity central.

ويقول المسئولون المحليون إن المشروع جزء من جهد أوسع لتطبيق ممارسات بناء أكثر مراعاة للبيئة واستدامة فى المناطق الحضرية، فرغم أنه يحد من انتشار الغبار فى المنطقة المحيطة، إلا أنه يعمل أيضا كحاجز صوتى ضد ضوضاء آلات البناء الثقيلة، وإذا نجح هذا المشروع فى جينان، تخطط الصين لنشر المزيد من هذه القباب القابلة للنفخ فى جميع أنحاء البلاد، ومع أن قدرة البالون على عزل مناطق البناء محدودة، إلا أنه من المثير للاهتمام معرفة ظروف عمل العاملين داخله.