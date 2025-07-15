شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كسوف تاريخى للشمس.. حدث نادر يظهر فى بعض الدول ويتكرر عام 2114 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد الأرض أطول كسوف كلي نادر للشمس في الثاني من أغسطس2027، وسيأسر كسوف الكلي أنظار العالم، لأنه سيستمر لأكثر من ست دقائق - ليكون أطول من أي كسوف أرضي منذ عام 1991، ولن يتكرر حتى عام 2114.



وتعدّ مصر، بسمائها الصافية شبه المضمونة ومعالمها التاريخية الشهيرة، الوجهة الأمثل لمشاهدة هذا المشهد السماوي.

الدول التي ترى الكسوف الكلي النادر للشمس

ويمتد الكسوف النادر للشمس عبر أجزاء من ثلاث قارات، ففي 2 أغسطس 2027، سيمر ظل القمر عبر عشر دول: إسبانيا، المغرب، الجزائر، تونس، ليبيا، مصر، السودان، المملكة العربية السعودية، اليمن، والصومال.

وسيظهر بجنوب إسبانيا وجبل طارق، حيث تقع منطقة الأندلس في جنوب إسبانيا (بما في ذلك مدن مثل قادس وملقة ومنطقة جبل طارق) بالقرب من الحافة الشمالية لمسار الكسوف الكلي سيحدث الكسوف الكلي في الصباح (حوالي الساعة 10:45 صباحًا بتوقيت وسط أوروبا الصيفي) لمدة تتراوح بين دقيقتين وأربع دقائق ونصف، حسب المسافة جنوبًا ومع ذلك، قد تكون فرص ظهور السحب أعلى في المناطق الساحلية القريبة من مضيق جبل طارق.

ويظهر في جدة بالمملكة العربية السعودية، على ساحل البحر الأحمر، حيث يقع جنوب غرب المملكة العربية السعودية أيضًا ضمن مسار الكسوف، حيث تشهد مدينة جدة الكبرى كسوفًا كليًا لمدة 6 دقائق وثانيتين تقريبًا في منتصف النهار.

وهذا يمنح متابعي الكسوف موقعًا حضريًا نسبيًا، و تشمل المواقع الأخرى على طول مسار الكسوف شمال المغرب (على سبيل المثال، تستغرق أجزاء من المغرب حوالي 4-5 دقائق من الكسوف الكلي)، وشمال الجزائر (حوالي 5 دقائق في وهران)، واليمن (حوالي دقيقتين بالقرب من صنعاء).