شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الهند تبدأ فى تصنيع مكونات آيفون 17 مع إطلاق أبل بهدوء الإنتاج التجريبي والان مع تفاصيل الخبر

كشف تقرير، أن شركة فوكسكون Foxconn بدأت الآن الاختبارات المبكرة لتصنيع آيفون 17 فى الهند، قبل بدء الإنتاج الضخم في الوقت المناسب للإطلاق في سبتمبر، وأفادت صحيفة "ذا إيكونوميك تايمز أوف إنديا" أن آبل بدأت استيراد مكونات آيفون 17 من الصين في يونيو، حيث إن ذلك تم لبدء الإنتاج التجريبي الكامل.

ووفقا لما ذكره موقع "Phone arena"، تستند المعلومات إلى سجلات الجمارك، ويُقال إن المكونات تشمل شاشة آيفون 17، والغطاء الزجاجي، ووحدات الكاميرا الخلفية، وحتى الهيكل الميكانيكي للجهاز، وبشكل أساسي، شكلت مكونات آيفون 17 حوالي 10% من طلبات فوكسكون من الصين في يونيو.

وهناك 90% من المكونات الأخرى كانت مخصصة لهاتفي آيفون 14 وآيفون 16، ومن المتوقع أن تبيع آبل عددًا كبيرًا من هذه الطرازات الشهر المقبل، حيث يُعد شهر أغسطس موسم الأعياد الرئيسي في الهند، ولذلك من المتوقع ارتفاع المبيعات.

مع ذلك، يُشير العدد القليل من مكونات هاتف iPhone 17 إلى أن هذا مجرد اختبار في الوقت الحالي، وتزعم مصادر لم تُكشف عن هويتها أن شركة Foxconn بدأت باستلام المكونات في يونيو، وقد يبدأ الإنتاج التجريبي في يوليو.

ويُقال إن الإنتاج الضخم سيبدأ الشهر المقبل، ومن المتوقع حاليًا طرح سلسلة iPhone 17 رسميًا في سبتمبر، وفي الوقت نفسه، أفادت التقارير أن Foxconn تتطلع أيضًا إلى افتتاح مصنع في أوراجادام، تاميل نادو، حيث سيُركز تحديدًا على إنتاج هياكل أو علب iPhone، كما تُشير المصادر إلى أن المصنع الذي تبلغ تكلفته 2.6 مليار دولار في بنجالورو سيُركز على إنتاج iPhone 16 وiPhone 16e.