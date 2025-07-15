شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تطلق بدلات فضاء وأجهزة تدريب العضلات لمحطة تيانجونج الفضائية والان مع تفاصيل الخبر

أرسلت الصين دفعة جديدة من الإمدادات إلى محطة تيانجونج الفضائية، حيث انطلق صاروخ من طراز لونج مارش 7 من مركز وينتشانج لإطلاق الأقمار الصناعية في جزيرة هاينان، حاملاً مركبة الشحن تيانتشو 9.

ووفقا لما ذكره موقع "space"، تنقل تيانتشو 9 حوالي 7.2 طن (6.5 طن متري) من البضائع إلى تيانجونج، التي يشغلها حاليًا رواد الفضاء الثلاثة من مهمة شنتشو 20، وتشمل الإمدادات الطعام والوقود ومجموعة متنوعة من الأجهزة والمعدات العلمية، بما في ذلك بدلتان فضائيتان.

أفادت شبكة تلفزيون الصين العالمية (CGTN) الحكومية: "تتميز بدلات الفضاء الجديدة هذه بعمر تشغيلي ممتد، من ثلاث سنوات من 15 عملية سير في الفضاء سابقًا إلى أربع سنوات من 20 عملية سير في الفضاء"، مضيفة أن "تيانتشو 9 ستحمل معها أيضًا مجموعة من أجهزة تدريب العضلات الأساسية لتحسين أداء صالة الألعاب الرياضية في محطة الفضاء، مما سيساعد رواد الفضاء على مواجهة ضمور العضلات في ظروف الجاذبية الصغرى".

وكما يوحي اسمها، تُعد تيانتشو 9 مهمة الشحن التاسعة التي تطلقها الصين لدعم رواد الفضاء في مدار أرضي منخفض، حيث انطلقت أول مركبة تيانتشو في أبريل 2017، والتحمت بمختبر تيانجونج 2، وهو مختبر فضائي نموذجي اختبر التكنولوجيا قبل بناء محطة تيانجونج الأكبر.

وقد التقت مركبات تيانتشو الأخرى إما بمحطة تيانجونج نفسها أو بوحدتها الأساسية، التي أُطلقت في أبريل 2021، وانتهت الصين من بناء محطة تيانجونج الفضائية المكونة من ثلاث وحدات في أكتوبر 2022.

ويبلغ حجم المحطة حوالي 20% من حجم محطة الفضاء الدولية، ولكن هذا قد يتغير، فقد أعربت الصين عن رغبتها في توسيع تيانجونج في السنوات القادمة.