تكنولوجيا: مظهر جديد لـ Google Lens على أنظمة iOS وAndroid

تعد عدسة جوجل Google Lens هي محرك بحث بصري يستخدم الكاميرا لوصف ما تشاهده، وللوصول إلى lens، ابحث عن شريط بحث جوجل على هاتفك أو في تطبيق جوجل، الذى أصبح له مظهر جديد.

وفقا لما ذكره موقع "Phone arena"، فإنه في تطبيق جوجل لنظام أندرويد، تجد رمز الكاميرا داخل شريط البحث أعلى الشاشة، أما في نظام iOS، فتجد رمز الكاميرا في تطبيق جوجل أسفل شريط البحث مباشرةً، ويؤدي هذا إلى فتح كاميرا الهاتف، مما يتيح لك البحث عن شيء ترغب في التعمق فيه، وبمجرد ظهور الموضوع في عدسة الكاميرا، اضغط على زر البحث، أو زر الترجمة إن وجد، لمزيد من المعلومات عنه.



وكما هو الحال مع العديد من تطبيقاتها، تسعى جوجل إلى تحسين مظهر عدسة جوجل، على سبيل المثال، عند فتح العدسة، لا يتوفر لك الآن سوى خيارين: البحث والترجمة، وتمت إزالة الزر الثالث، الذي كان مخصصًا لـ"الواجبات المنزلية"، فتُفضل الشركة استخدام Gemini AI عندما تحتاج إلى مساعدة في واجباتك المدرسية.



كما أن إزالة زر "الواجب المنزلي" يضفي على تطبيق عدسة جوجل مظهرًا أكثر وضوحًا، بالإضافة إلى ذلك، أصبح مُحدد المنظر على شاشة العدسة أوسع قليلًا.



إذا كنت تستخدم خيار البحث في العدسة، يُمكنك الآن الانتقال إلى وضع الذكاء الاصطناعي عبر زر البحث للحصول على نتيجة بحث أكثر تفصيلًا حول العنصر الموجود أمام الكاميرا.