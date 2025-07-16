شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تتراجع عن طرح هاتفها iPhone 17 Pro بهذا اللون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت تسريبات جديدة نشرها المسرب الشهير “Majin Bu” عبر حسابه الرسمي على منصة X (تويتر سابقًا)، أن شركة آبل قررت إلغاء اللون “الأزرق السماوي” (Sky Blue) من التشكيلة النهائية لهواتف iPhone 17 Pro المرتقبة، ويأتي هذا القرار في وقت تزداد فيه التسريبات حول ألوان ومواصفات الجهاز المنتظر الذي يتوقع أن يتم الإعلان عنه خلال شهر سبتمبر المقبل.



الأزرق السماوى

وقد نشر Majin Bu صورة تجسيدية (Render) للهاتف بلون الأزرق السماوي، مؤكدًا أن هذا اللون تم التخلي عنه رسميًا، كما أشار إلى أن التصميم يعود للمصمم @kirdercee، وأثار هذا الإعلان تفاعلًا واسعًا بين عشاق آبل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أعرب الكثيرون عن استيائهم من القرار، لا سيما وأن اللون حظي بشعبية في الإصدارات السابقة.

الأسود التايتانيوم

الأبيض اللامع

الذهبي الفاتح

وربما لون خاص جديد لم يُكشف عنه بعد

وبحسب ما تم تداوله، فإن iPhone 17 Pro قد يأتي بمجموعة ألوان أخرى تشمل:

ويُعد قرار استبعاد اللون الأزرق السماوي خطوة مثيرة للاهتمام، خاصة بعد أن راهنت آبل في السنوات الماضية على تقديم ألوان مميزة لجذب المستخدمين، كما حدث مع اللون البنفسجي في iPhone 14 Pro واللون الأزرق الداكن في iPhone 15 Pro.

تجدر الإشارة إلى أن Majin Bu من أبرز المسربين المعروفين في مجال تقنيات آبل، وغالبًا ما تتسم تسريباته بالدقة. وقد أشار أيضًا في منشورات لاحقة إلى تسريبات جديدة تتعلق بأغطية MagSafe الخاصة بالإصدار الجديد، مما يعزز توقعات اقتراب موعد الإعلان الرسمي عن الهاتف.

ومع اقتراب مؤتمر آبل السنوي، تترقب الأوساط التقنية تأكيد هذه المعلومات أو نفيها، خاصة مع ازدياد اهتمام المستخدمين بالتفاصيل الجمالية والتصميمية للهواتف، إلى جانب الأداء والمواصفات التقنية.