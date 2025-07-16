شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على مواصفات iPhone 17e .. عملى وسعره اقتصادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد شركة آبل، إلى مضاعفة جهودها لجعل هواتف آيفون الاقتصادية جزءًا أساسيًا من تشكيلة هواتفها، فبعد إطلاق iPhone 16e في أوائل عام 2025، تشير جميع المؤشرات إلى وصول iPhone 17e في ربيع العام المقبل.

إليكم خمسة معلومات رئيسية نعرفها حتى الآن عن الجهاز الذي قد يصبح خيار آبل الجديد للمشترين المهتمين بالتكلفة:

1. معالج جديد: يعد معالج A19 في هواتف آيفون الأساسية في iPhone 17e أكبر ترقية مؤكدة، ووفقًا لمارك جورمان من بلومبرج، ستُزود Apple الطراز الجديد بنفس شريحة A19 المُستخدمة في iPhone 17.

و تُمثل هذه الشريحة نقلة نوعية عن شريحة A18 المُستخدمة في iPhone 16e، وقد تضمن أداءً أفضل على المدى الطويل، خاصةً فيما يتعلق بميزات Apple Intelligence المستقبلية.



2. من المُرجح أن يبقى التصميم كما هو من المُتوقع أن يحتفظ iPhone 17e بنفس تصميم iPhone 16e ويشمل ذلك كاميرا خلفية واحدة بدقة 48 ميجابكسل، وشقًا في الشاشة مزودًا بتقنية Face ID، وعدم وجود ميزة Dynamic Island، في حين أن البعض قد يأمل في الإصدار الأحدث

وبينما كان البعض يأمل في تصميم أحدث بفتحة عدسة أو عدسة إضافية، يبدو أن Apple تركز على الحفاظ على تصميم متناسق وبأسعار معقولة لهذا الطراز.



3.لا يزال من غير المتوقع توفر ميزة Dynamic Island في حين يدعو العديد من المعجبين إلى توفيرها في جميع طرازات iPhone، لا يوجد حتى الآن ما يشير إلى أن iPhone 17e سيتوفر بها.

قد تُبقي Apple هذه الميزة حكرًا على طرازات Pro وStandard لإنشاء تسلسل هرمي واضح للمنتجات.



4.من المتوقع إطلاقه في أوائل عام 2026 بعد إطلاق iPhone 16e في فبراير 2025، من المتوقع أن تُطلق Apple iPhone 17e في ربيع عام 2026، على الأرجح في نفس الوقت تقريبًا.

5.يحمل الجهاز الاسم الرمزي V159، ويُقال إنه سيُطرح بالتزامن مع سلسلة من المنتجات الجديدة، بما في ذلك أجهزة MacBook Pros M5، وأجهزة iPad مُحدثة، وشاشة خارجية جديدة.



يشير هاتف iPhone 17e إلى أن آبل تتجه نحو تحديث سنوي أكثر اتساقًا لآيفون الاقتصادي، على غرار ما فعلته مع سلسلة هواتف iPhone SE، إلا أنه الآن يحمل العلامة التجارية الجديدة "e" بفضل معالجه الرائد وسعره المنخفض، قد يُلبي هاتف 17e احتياجات الراغبين في هاتف iPhone عصري دون دفع مبالغ طائلة.