شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسريبات آيفون 17: تغييرات تصميمية شاملة وطرازات جديدة ومواصفات ثورية والان مع تفاصيل الخبر

تتجه الأنظار بقوة نحو ما تحمله سلسلة آيفون 17 المقبلة، في ظل موجة من التسريبات التي تشير إلى أن آبل تخطط لطرح واحدة من أكثر التحديثات طموحًا في تاريخ هواتفها، فبعد سنوات من التحسينات التدريجية، يبدو أن سلسلة آيفون 2025 ستشهد ثورة حقيقية، سواء على مستوى التصميم أو التشكيلة أو المواصفات الداخلية، في محاولة من الشركة لإعادة تعريف تجربة المستخدم مع جهاز الآيفون.

من أبرز المستجدات التي تناولتها التقارير، أن آبل تنوي إنهاء إصدار "Plus" من تشكيلتها واستبداله بجهاز جديد يحمل اسم iPhone 17 Air.

ويتوقع أن يتميز هذا الطراز بتصميم فائق النحافة قد يصل إلى 5.5 ملم فقط، ما يجعله أنحف من أي آيفون تم إطلاقه سابقًا، هذا الهاتف سيجمع بين الأناقة وخفة الوزن، مع شاشة أكبر حجمًا من الإصدار العادي.

وبحسب ما تم تسريبه، ستتألف السلسلة من أربعة إصدارات رئيسية: آيفون 17 بشاشة 6.3 إنش، iPhone 17 Air بشاشة 6.6 إنش، iPhone 17 Pro بشاشة 6.3 إنش، آيفون 17 Pro Max أو Ultra بشاشة ضخمة تبلغ 6.9 إنش.

من التغييرات البارزة التي تستعد آبل لتقديمها، هو الهيكل الجديد الذي قد يُصنّع من مزيج بين الألمنيوم والزجاج، بدلًا من التيتانيوم المستخدم حاليًا في إصدارات Pro.

ووفقًا لتقرير نشره موقع The Information، فإن الجهة الخلفية للهاتف قد تأتي مقسمة إلى نصفين: الجزء العلوي سيكون معدنيًا والسفلي زجاجيًا، مما يمنح الجهاز مظهرًا عصريًا ومتماسكًا.

أما وحدة الكاميرا، فمن المنتظر أن تحصل على إعادة تصميم شاملة. ستنتقل إلى شكل أفقي بارز، وهو تغيير كبير يُرجّح أن يشمل طرازي Air وPro، في حين تشير التسريبات إلى أن Air سيكتفي بكاميرا خلفية واحدة للمحافظة على نحافة الجهاز.

وضمن التعديلات البصرية أيضًا، من المتوقع أن يتم خفض موضع شعار آبل على ظهر الهاتف، في خطوة تؤكد التحول في الهوية البصرية للسلسلة الجديدة.

واحدة من أكثر التحسينات المنتظرة تتعلق بالشاشة، حيث أشارت مصادر متعددة إلى أن آبل قد تعمّم تقنية ProMotion "معدل تحديث 120 هرتز" لتشمل جميع إصدارات iPhone 17، وليس فقط طرازات Pro كما هو الحال في السنوات السابقة. وإذا صحّت هذه المعلومات، فإن المستخدمين سيحصلون على تجربة أكثر سلاسة في التصفح والألعاب عبر السلسلة بأكملها.

وبالإضافة إلى ذلك، ستحصل كافة الطرازات على شاشات LTPO OLED تدعم ميزة "Always-On Display"، مع تقليل ملموس في حجم الحواف، مما يمنح الهاتف مظهرًا أكثر حداثة واستغلالًا أفضل لمساحة العرض.

في خطوة تعتبر من الأكبر منذ اعتماد الكاميرا الثنائية، تُخطط آبل لتحديث جذري في نظام التصوير من المتوقع أن تأتي النسخ الاحترافية من السلسلة بعدسات ثلاثية، جميعها بدقة 48 ميجابكسل، بما في ذلك العدسة المقربة Telephoto، وهو ما سيُحدث نقلة نوعية في جودة الصور والفيديو، هذه الترقية ستتيح أيضًا إمكانية تسجيل فيديو بدقة 8K لأول مرة في تاريخ آيفون.

ولن تتوقف التحسينات عند الكاميرا الخلفية فقط، فهناك شائعات قوية تشير إلى أن الكاميرا الأمامية سترتقي إلى دقة 24 ميجابكسل، وهو ما من شأنه تحسين تجربة الصور الذاتية ومكالمات الفيديو بشكل ملحوظ.

على صعيد الأداء، ستأتي طرازات Pro مزوّدة بشريحة A19 Pro المصممة بتقنية 2 نانومتر، والتي ستوفر مستويات غير مسبوقة من السرعة وكفاءة الطاقة، أما الإصدارات العادية (iPhone 17 وAir)، فستحصل على معالج A18 الحالي، مع تحديثات بسيطة لتعزيز الأداء دون رفع التكلفة.

إذا سارت الأمور وفق جدول آبل المعتاد، فإن الكشف عن سلسلة آيفون 17 سيتم في سبتمبر 2025، على أن يبدأ التوفر في الأسواق بعد أسبوع إلى عشرة أيام من الإعلان.

أما الأسعار، فلا توجد معلومات دقيقة بعد، لكن من المرجح أن تبقى قريبة من أسعار سلسلة iPhone 15 و16، مع احتمالية وجود زيادة طفيفة في طراز Pro Max أو Ultra بسبب المواصفات الجديدة.