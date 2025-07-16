شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "بيج سليب" يُنقذ الإنترنت: جوجل تُحبط هجومًا سيبرانيًا باستخدام الذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

حقق برنامج الذكاء الاصطناعى من جوجل المسمى "Big Sleep"، إنجازًا في مجال الأمن السيبراني باكتشافه ثغرة أمنية وشيكة ومنعها، مسجلًا بذلك أول مرة يُحبط فيها الذكاء الاصطناعي تهديدًا سيبرانيًا بشكل استباقى.

وطوّرت جوجل برنامج "بيج سليب" بالتعاون مع فريق "ديب مايند" و"بروجيكت زيرو"، حيث حدد ثغرة أمنية حرجة في SQLite ، وهو محرك قواعد بيانات مفتوح المصدر، كانت على وشك الاستغلال من قِبل جهات خبيثة، مما سمح لجوجل بإصلاحها قبل وقوع الضرر .

وقالت الشركة: نعتقد أن هذه هى المرة الأولى التى يُستخدم فيها برنامج ذكاء اصطناعى لإحباط محاولات استغلال ثغرة أمنية بشكل مباشر.

وأهمية هذا الأمر: هو أنه مع تزايد الهجمات الإلكترونية والتي تُكلف الشركات تريليونات الدولارات سنويًا، يُحوّل هذا الاختراق الدفاع من التصحيحات التفاعلية إلى التنبؤ والوقاية المُعتمدة على الذكاء الاصطناعي .

ويُتيح هذا لفرق الأمن أداةً جديدةً فعّالةً للبقاء في طليعة المُخترقين، مما قد يُسهم فى إنقاذ الأجهزة والبيانات حول العالم، ووصف الرئيس التنفيذى، سوندار بيتشاى، هذه الخطوة بأنها "الأولى من نوعها لوكيل ذكاء اصطناعى، وبالتأكيد ليست الأخيرة"، وفقًا لموقع لايف مينت.

وفى تعمق أكثر: "بيج سليب" ليس مجرد برنامج ذي حيلة واحدة فمنذ نوفمبر 2024، كشف عن العديد من العيوب الواقعية في البرمجيات مفتوحة المصدر، معززًا الخبرة البشرية لمسح قواعد بيانات ضخمة بشكل مستقل، وفى هذه الحالة بمساعدة جوجل ثريت إنتليجنس، اكتشف ثغرة SQLite - المعروفة فقط للتهديدات، ومكّن من إصلاحها بسرعة.

وتُركز جوجل على ضمانات مثل الرقابة البشرية وحماية الخصوصية في نشرها، بالإضافة إلى "بيج سليب"، تُعزز جوجل أمن الذكاء الاصطناعي: ويستخدم Timesketch الآن Sec-Gemini للتحليل الجنائي الآلي، ويكتشف FACADE التهديدات الداخلية عبر مليارات الأحداث، وتهدف شراكات مثل تحدى الذكاء الاصطناعى السيبرانى مع داربا إلى جمع المزيد من الابتكارات.