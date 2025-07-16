شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة: ChatGPT يهدد اللغة البشرية.. بنتكلم زى الروبوت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة حديثة نشرت في indiatoday، أنه بفضل انتشار استخدامات روبوتات الدردشة القائمة على الذكاء الاصطناعي، فقد آثر ذلك في تغير طريقة حديثنا اليومية، فقد بدأ البشر يتحدثون بشكل أشبه بـ ChatGPT.

كيف أثر ChatGPT على اللغة اليومية وطريقة حديثنا؟

كما أشارت الدراسة، إلى رصد زيادة ملحوظة ومفاجئة في استخدام الكلمات التي يُفضّلها ChatGPT"، كما أشارت إلى ما يشبه بحلقة تغذية راجعة لغوية، حيث تُعيد الآلات المُدرّبة على الكلام البشري صياغته بمهارة.

وقد أشار المؤلف المشارك للدراسة هيرومو ياكورا، إلى تأثير الذكاء الاصطناعي على اللغة البشرية، موضحا أن هذا يمثل مجرد بداية لتحول أوسع في التواصل البشري.

ومن المثير للاهتمام ، أن هذه ليست المرة الأولى التي يلاحظ فيها الباحثون تأثير الذكاء الاصطناعي على التعبير الإنساني، فقد ركزت الدراسات السابقة على التأثير على اللغة المكتوبة، لكن هذه الدراسة الجديدة على وجه الخصوص تركز على التحول الهام الذي يواجهه البشر في التواصل المنطوق.

وتبرز الدراسة أن تأثير الذكاء الاصطناعي ليس فقط على المفردات، حيث يعتقد الباحثون أن نغمة وهيكل اللغة بدأوا أيضًا في التغيير، فقد بدأ يستخدم البشر الآن جملًا أطول وأكثر رسمية ، مع انفعال أقل وتسليمًا أكثر.

وقال ياكورا :"إننا نستوعب هذه المفردات الافتراضية في التواصل اليومي".

ويثير الباحثون أيضًا مخاوف من الآثار الأوسع للتغيير في أسلوب التواصل البشري على أساس الذكاء الاصطناعي، حيث يسلطون الضوء على أن الذكاء الاصطناعى لا يقتصر فقط على تغيير خيارات الكلمات، فإن التغيير لا يجعلنا فقط نفقد التنوع اللغوي ، بل لمسة إنسانية أعمق ، والضعف ، والعفوية ، والشخصية، بدلاً من التعبير عن أفكارنا الخاصة

يعترف الباحثون أنه على الرغم من أن الذكاء الاصطناعى يساعد البشر على تحسين الكفاءة وحتى تشجيع التبادلات الاجتماعية الإيجابية ، مثل التصحيح التلقائي أو الردود الذكية ، فإنه يجعل الناس أكثر اعتمادًا عليها، حيث يعتمد البشر أكثر على الذكاء الاصطناعي في جميع أنواع المحادثات.