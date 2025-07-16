شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل توسّع ملخصات الأخبار بالذكاء الاصطناعى فى Discover وتُقلق الناشرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في خطوة تثير مخاوف ناشري المحتوى الإخباري حول العالم، بدأت جوجل في توسيع نطاق ميزة "الملخصات التلقائية" عبر الذكاء الاصطناعي داخل منصة Discover، وهي الواجهة الرئيسية لعرض الأخبار في تطبيق Google على أنظمة iOS وأندرويد.



ملخصات الأخبار بالذكاء الاصطناعي

الخاصية الجديدة تستبدل العناوين التقليدية من المؤسسات الإعلامية بملخص من إنتاج الذكاء الاصطناعي، ويُرفق الملخص بشعار عدة مصادر إخبارية أعلى الزاوية اليسرى، بدلًا من رابط مباشر واحد، كما تتضمن الرسالة التحذيرية أن "هذه الملخصات مولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي، وقد تحتوي على أخطاء."

ورغم أن هذه الميزة لم تُفعّل بعد على جميع القصص الإخبارية داخل التطبيق، إلا أن تقارير من TechCrunch تؤكد ظهورها بالفعل على أجهزة iOS وأندرويد داخل الولايات المتحدة، ما يشير إلى أن جوجل تختبرها على نطاق محدود قبل تعميمها المحتمل.

ولا يقتصر تحديث Discover على الملخصات فحسب، بل تعمل جوجل أيضًا على تنسيقات عرض أخرى، مثل استخدام نقاط مختصرة (bullet points) أسفل بعض الأخبار أو ربط قصص مشابهة ببعضها البعض. على سبيل المثال، ارتبط خبر عن صفقة ترامب وأوكرانيا بروابط لأخبار أخرى تتعلق بتحركاته الأخيرة، فيما نُشر خبر عن وكالة ICE من واشنطن بوست مصحوبًا بنقاط تلخص أهم ما ورد فيه.

ويأتي هذا التطور وسط تجارب متزايدة من قبل مؤسسات إعلامية كبرى — مثل وول ستريت جورنال وياهو وبلومبيرج وUSA Today — لاستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي داخل مواقعها، كما ظهرت شركات ناشئة مثل Particle التي تقدم تجارب قراءة ذكية تتيح للمستخدمين رؤية وجهات نظر متعددة أو طرح أسئلة متابعة لفهم أعمق للقصة.

ورغم أن البعض يرى في هذه الابتكارات فرصة، فإن صناعة النشر تواجه ضغوطًا متزايدة بسبب تراجع الزيارات القادمة من منصات البحث،إذ لم يعد المستخدم بحاجة إلى زيارة الموقع لقراءة القصة؛ فالإجابة تظهر له فورًا في شكل ملخص آلي أو ردود ذكية تشبه أسلوب المحادثة، كما هو الحال مع ChatGPT أو Perplexity.

ولمحاولة تهدئة غضب الناشرين، طرحت جوجل ميزة “Offerwall” ضمن منصة Google Ad Manager، والتي تتيح للناشرين تجربة نماذج ربح جديدة، مثل الاشتراك بالنشرات، دفع مبالغ صغيرة، مشاهدة إعلانات، أو حتى تعبئة استبيانات، بدلًا من الاعتماد فقط على الإعلانات.

إلا أن هذه المحاولات تأتي متأخرة، بحسب مراقبين، خاصة في ظل الانخفاض الملحوظ في عدد الزيارات، فقد كشف تقرير لمجلة The Economist أن حركة البحث عالميًا انخفضت بنسبة 15% على أساس سنوي حتى يونيو 2025، وفق بيانات Similarweb. وارتفعت نسبة عمليات البحث التي لا تؤدى لأى نقر على الروابط من 56% في مايو 2024 إلى 69% في مايو 2025.

ورغم أن Discover ظلّ يُعتبر مصدرًا هامًا للزيارات في ظل تراجع البحث التقليدي، إلا أن إضافة ملخصات الذكاء الاصطناعي قد تهدد هذا المصدر أيضًا، إذا ما تم تعميمها على نطاق أوسع.