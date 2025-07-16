شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لعبة Cyberpunk 2077 تصل لأجهزة Mac فى 17 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة آبل عن إطلاق لعبة Cyberpunk 2077 Ultimate Edition لأول مرة على أجهزة ماك المزودة بمعالجات Apple silicon في 17 يوليو.

ستتوفر اللعبة عبر متجر تطبيقات ماك، بالإضافة إلى منصات مثل GOG وSteam وEpic Games Store ، ويوفر هذا الإصدار اللعبة الأساسية الكاملة، بالإضافة إلى توسعة Phantom Liberty، لمستخدمي ماك، مستفيدًا من إمكانيات معالجات Apple silicon وتقنية Metal لتحقيق الأداء الأمثل.

وأكدت آبل أن أجهزة ماك المزودة بمعالجات Apple silicon والتي تعمل بنظام macOS 15.5 أو أحدث فقط هى التى ستدعم اللعبة بفعالية.

وقد صُممت هذه النسخة خصيصًا لمعالجات Apple silicon، حيث تدعم أجهزة Mac ذات الذاكرة الموحدة بسعة 16 جيجابايت أو أكثر، حيث تضمن هذه المواصفات سلاسة اللعب، ووضوح الصور، وعمر بطارية أطول، كما تدعم اللعبة ميزات مثل الصوت المكاني، مما يوفر تجربة سمعية غامرة، وخاصةً مع تقنية Head Tracked Spatial Audio في سماعات AirPods تُبرز هذه التحسينات مدى توافق اللعبة مع بيئة أجهزة آبل.

وقد تم دمج ميزات مميزة في اللعبة لتحسين تجربة اللعب على أجهزة Mac ، حيث تم تحسين إعدادات الرسومات المسبقة "For this Mac" خصيصًا لطرازات مختلفة من أجهزة Mac التي تعمل بمعالجات Apple silicon.

ويُعد تكامل اللعبة مع بنية العرض المؤجل القائم على البلاط (TBDR) من آبل أمرًا جديرًا بالملاحظة، وقد تم باستخدام دعم واجهة برمجة التطبيقات Metal الأصلية، تُحسّن اللعبة كفاءة وحدة معالجة الرسومات (GPU) إلى أقصى حد، مما يُقلل من استهلاك الذاكرة ويُحسّن معالجة الأوامر.

وقد صُمم هذا النهج لتقليل الحمل الزائد على وحدة المعالجة المركزية (CPU) والاستفادة الكاملة من تقنية MetalFX من Apple، مما يُحسّن الأداء وجودة الصورة أثناء اللعب.