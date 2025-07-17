شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسريب جديد يكشف تصميم آيفون 17 برو.. كاميرات مدمجة بلمسة مستقبلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثار تسريب جديد نشره الحساب التقني الشهير Majin Bu على منصة “إكس” (تويتر سابقًا)، موجة واسعة من التفاعل، بعد نشره صورة يُعتقد أنها تظهر التصميم المرتقب لهاتف iPhone 17 Pro، والذي من المتوقع أن تطلقه شركة Apple خلال عام 2025.

الصورة المسربة تكشف عن تغييرات جذرية في التصميم الخلفي للهاتف، إذ يأتي بترتيب كاميرات ثلاثية جديدة مدمجة داخل وحدة داكنة لامعة تمتد أفقيًا في الجزء العلوي من الجهاز، وهو تغيير واضح عن الشكل التقليدي المربع الذي اتبعته آبل منذ iPhone 11 Pro، يظهر أيضًا شعار آبل في المنتصف على خلفية بلون داكن أنيق يشبه الأسود المعدني غير اللامع.



ايفون 17

تصميم “مستقبلي” يثير الإعجاب

وقد تساءل Majin Bu في التغريدة المرفقة مع الصورة: “Why iPhone 17 Pro looks so good?” — “لماذا يبدو iPhone 17 Pro رائعًا هكذا؟”، ما يعكس رد الفعل الإيجابي الأولي الذي لقيه التصميم بين المتابعين.

وأظهرت الردود تفاعلًا كبيرًا من عشاق آبل الذين وصفوا التصميم بأنه “أكثر توازنًا” و”أنيق جدًا”، مقارنة بالإصدارات السابقة.

وحدة الكاميرا: بُعد جديد في الابتكار

اللافت في هذا النموذج هو أن وحدة الكاميرات أصبحت جزءًا من شريط أفقي واحد، مما قد يعني استخدام عدسات أكبر أو اعتماد تقنيات جديدة، مثل المستشعرات المتقدمة أو عدسات البيريسكوب، التي يُشاع أنها ستكون جزءًا من تشكيلة iPhone 17 Pro القادمة.

كما أن التصميم يوحي بتحسينات في توزيع الحرارة أو إضافة مستشعرات إضافية مثل LIDAR أو فلاش جديد مدمج ضمن الوحدة الأفقية.

تسريبات تسبق المؤتمر الرسمي

ومن غير المتوقع أن تكشف Apple رسميًا عن سلسلة iPhone 17 قبل سبتمبر 2025، إلا أن التسريبات بدأت تظهر بشكل متسارع في الأسابيع الأخيرة، مما يُشير إلى دخول الهاتف مراحل الاختبار النهائية وربما تسريبه من سلسلة التوريد أو الشركاء الصناعيين.

ويرى مراقبون أن آبل تحاول إعادة تعريف مفهوم تصميم الكاميرات في الهواتف الرائدة، مع الحفاظ على هوية العلامة التجارية التي تُعرف بدقة التفاصيل وبساطة التصميم.