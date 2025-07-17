شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: OpenAI تهدد مايكروسوفت.. ChatGPT ينهى عصر الإكسل والباوربوينت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُشير التقارير إلى أن OpenAI تُطوّر ميزات جديدة لمساعدها الذكي الشهير ChatGPT، حيث تهدف إلى منافسة حزمة مايكروسوفت أوفيس، ليصبح بإمكانك إنشاء جداول بيانات وعروض تقديمية دون الحاجة لفتح مايكروسوفت إكسل أو باوربوينت.

وفقًا لتقرير صادر عن The Information، تعمل OpenAI على أدوات مدمجة داخل ChatGPT تُتيح للمستخدمين إنشاء وتحرير جداول البيانات والعروض التقديمية من داخل واجهة الدردشة، و سيتم إنشاء هذه الملفات باستخدام تنسيقات مفتوحة المصدر متوافقة تمامًا مع مايكروسوفت أوفيس، كل ذلك دون الحاجة إلى الوصول إلى تطبيقات أو خدمات مايكروسوفت.

وبدلاً من التنقل بين البرامج المختلفة، سيجد المستخدمون أزرارًا داخل ChatGPT، تُرشدهم خلال إنشاء المخططات والجداول والشرائح خطوة بخطوة، وهذا من شأنه أن يُبسّط سير العمل المكتبي بشكل كبير، خاصةً للمستخدمين الذين يرغبون في تجاوز اشتراكات Microsoft 365 أو Google Workspace باهظة الثمن.

بينما لا تزال هذه الأدوات قيد التطوير، تُشير إلى طموح أوسع لـ ChatGPT مع هذه الإضافات، فمن المتوقع أن يصبح أكثر من مجرد شريك محادثة، و يُقال أيضًا إن OpenAI تعمل على "وكلاء" متطورين، وهي أنظمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي قادرة على تنفيذ مهام متعددة الخطوات.

تشمل هذه المهام إنشاء التقارير تلقائيًا باستخدام بيانات الشركات أو البيانات العامة، وحجز الاجتماعات، أو حتى التعامل مع إجراءات الويب الأساسية.

في حال نجاح هذه الوكلاء، يُمكن أن تُحوّل ChatGPT إلى مساعد إنتاجية متكامل، يُؤدي نفس نوع العمل الإداري والتحليلي المُنجز حاليًا عبر تطبيقات ومنصات متعددة و سيُمثل هذا تحولًا من كونه مجرد مساعد ذكاء اصطناعي إلى مركز رئيسي لإنجاز العمل.

على الرغم من عدم وجود جدول زمني رسمي للإطلاق، فإن القرار الاستراتيجي بالاعتماد على تنسيقات الملفات المفتوحة يعني أن OpenAI لا تحتاج إلى موافقة مايكروسوفت لإطلاق هذه الميزات.

قد يشكل هذا الاستقلال تحديًا كبيرًا لكل من مايكروسوفت وجوجل، اللتين تعتمد نماذج أعمالهما بشكل كبير على اشتراكات برامج الإنتاجية.

يُعد التوقيت ملحوظًا أيضًا، فقد أشارت تكهنات حديثة إلى وجود توترات بين مايكروسوفت، وهي مستثمر وشريك رئيسي في OpenAI، وشركة الذكاء الاصطناعي نفسها، ومع ذلك، نفى سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، علنًا أي خلاف.

وتشير التقارير إلى أن ChatGPT قد يقوم قريبًا بأكثر من مجرد الإجابة على أسئلتك، حيث قد يساعدك في إنشاء المستندات التي فتحت Excel أو PowerPoint لإنشائها.