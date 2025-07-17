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تكنولوجيا: مايكروسوفت تطرح تحديث لـCopilot Vision يتيح له رؤية كل ما يظهر على شاشتك

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تكنولوجيا: مايكروسوفت تطرح تحديث لـCopilot Vision يتيح له رؤية كل ما يظهر على شاشتك

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القاهرة - سامية سيد - كتبت سماح لبيب

الخميس، 17 يوليو 2025 06:00 ص

أتطلقت مايكروسوفت تحديثًا لبرنامج Copilot Vision لمستخدمى Windows Insiders، يُتيح لأداة الذكاء الاصطناعى رؤية كل ما يظهر على شاشتك، في السابق كانت الأداة قادرة على عرض تطبيقين فى آنٍ واحد وربطهما، ولكن مع هذا التغيير، يُمكنها عرض سطح المكتب بأكمله أو "أى متصفح أو نافذة تطبيق مُحددة"، وفقًا لمايكروسوفت.

على عكس تطبيق Recall، الذي يمكنه التقاط لقطات منتظمة تلقائيًا لما يظهر على شاشة الكمبيوتر، فإن استخدام تطبيق Copilot Vision يشبه إلى حد كبير مشاركة الشاشة أثناء مكالمة فيديو، ويمكنك تنشيط الميزة بالضغط فوق أيقونة النظارات فى تطبيق Copilot وتحديد سطح المكتب الذي تريد رؤيته.

وفقًا لمايكروسوفت، يُمكن لـ Copilot Vision "المساعدة فى تحليل المحتوى، وتقديم رؤى ثاقبة، والإجابة على أسئلتك، وإرشادك خلاله بصوت عالٍ". مثل احصل على نصائح لتحسين مشروعك الإبداعى، أو مساعدة فى تحسين سيرتك الذاتية، أو إرشادات أثناء استخدام لعبة جديدة.

وبدأت مايكروسوفت باختبار Copilot Vision العام الماضي كميزة تتيح لك رؤية ما تشاهده أثناء تصفح الويب في Edge، كما يمكنها الإجابة على أسئلة حول ما تراه من خلال كاميرا هاتفك المحمول.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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