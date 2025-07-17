شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فاينانشال تايمز: الاتحاد الأوروبى يعلق تحقيقا ضد "إكس" وسط محادثات تجارية مع واشنطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوقفت المفوضية الأوروبية أحد تحقيقاتها في منصة التواصل الاجتماعي X الخاصة بإيلون ماسك لخرقها قواعد الشفافية الرقمية الخاصة بها بينما تسعى إلى اختتام المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة.

وذكرت تقرير لصحيفة فاينانشيال تايمز اليوم الخميس إن اللجنة ستفوت الموعد النهائي لوضع اللمسات الأخيرة على تحقيقها في X، والذي كان من المتوقع أن يتم قبل عطلتها الصيفية.

وقال التقرير إنه من المرجح أن يتم إعلان قرار بعد ظهور وضوح في المحادثات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وقال منظمو التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي العام الماضي" إن X انتهكت قواعد المحتوى عبر الإنترنت في الاتحاد الأوروبي بموجب قانون الخدمات الرقمية ".



وتواجه أي شركة تخالف القانون غرامة تصل قيمتها إلى 6٪ من مبيعاتها العالمية، وقد يُمنع الممارسون بشكل متكرر من العمل في أوروبا تمامًا.