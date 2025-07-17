شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: OpenAI تستعد لإطلاق متصفح جديد مدعوم بالذكاء الاصطناعى باسم "Aura" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد شركة OpenAI لإطلاق متصفح ويب جديد يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، ويُعتقد أنه سيحمل اسم Aura، وفقًا لتقارير إعلامية ومؤشرات ظهرت في واجهة الويب الخاصة بـChatGPT، تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية موسّعة تهدف إلى دخول سوق المتصفحات ومنافسة عمالقة مثل جوجل، مع تقديم تجربة تصفح مختلفة تمامًا تعتمد على التفاعل الذكي بدلاً من الأساليب التقليدية.

وقد رصد مستخدمون على منصة X إشارات واضحة إلى المتصفح الجديد داخل تطبيق ChatGPT، حيث ظهرت عبارات مثل “is Aura” و”in Aura” و”Aura Sidebar”، ما يشير إلى أن المشروع قيد التطوير النشط حاليًا، رغم أن الشركة لم تُعلن رسميًا عن الاسم بعد.

تجربة تصفح مدعومة بالمحادثة والتفاعل

بحسب ما تم تسريبه، فإن المتصفح Aura سيكون مبنيًا على منصة Chromium مفتوحة المصدر، وهي نفس البنية التي تقوم عليها متصفحات كبرى مثل Google Chrome وMicrosoft Edge، ما يسمح بتوفير Aura على أنظمة تشغيل متعددة مثل Windows وmacOS والهواتف المحمولة بسهولة.

ما يميز Aura هو الدمج العميق للذكاء الاصطناعي في تجربة التصفح؛ حيث يتوقع أن يتيح المتصفح للمستخدمين التفاعل مع صفحات الإنترنت باستخدام واجهة محادثة ذكية، بدلاً من الاكتفاء بعرض النتائج والروابط، وتشمل الإمكانيات المحتملة للمتصفح تلخيص المحتوى، ملء النماذج، حجز المواعيد، والقيام بمهام معقدة عبر “وكلاء ذكاء اصطناعي” مدمجين.

ويشير مطلعون إلى أن Aura يمثل جزءًا من رؤية OpenAI لإدماج أدواتها الذكية في الاستخدامات اليومية، سواء على مستوى العمل أو الحياة الشخصية، وتأتي هذه الخطوة بعد النجاحات المتتالية التي حققتها الشركة مع ChatGPT وتوسعاتها في مجالات أخرى مثل الأجهزة الذكية وتطبيقات الإنتاجية.

تحدٍ مباشر لهيمنة جوجل كروم

إذا نجحت OpenAI في جذب نسبة ولو بسيطة من قاعدة مستخدمي ChatGPT، والتي تتجاوز 500 مليون مستخدم أسبوعيًا، فإن Aura قد يشكل تهديدًا حقيقيًا لمتصفح Google Chrome، الذي يسيطر حاليًا على أكثر من 65% من سوق المتصفحات العالمية.

ومن المرجّح أن تسعى OpenAI للاستفادة من بيانات تصفح المستخدمين لتحسين نماذجها الذكية، بنفس الطريقة التي تعتمد بها جوجل على بيانات Chrome لتعزيز إعلاناتها المستهدفة.

يُذكر أن اهتمام OpenAI بتطوير متصفح ليس جديدًا، إذ سبق أن وظّفت مهندسين سابقين من جوجل كانوا يعملون على تطوير Chrome، بل وظهرت تقارير في وقت سابق تشير إلى أن OpenAI فكرت في شراء Chrome نفسه إذا أجبرت جوجل على بيعه نتيجة للتحقيقات الجارية في قضايا الاحتكار داخل الولايات المتحدة.