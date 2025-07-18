شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تيك توك يطرح أدوات جديدة لمؤلفى الأغانى والان مع تفاصيل الخبر

سيُتيح تيك توك الآن لمؤلفى الأغانى إبراز الأغانى التي ألّفوها أو شاركوا في كتابتها مباشرةً على حساباتهم الشخصية، وستظهر قائمة الأغاني ضمن تبويب "الموسيقى" في حساباتهم، على غرار التبويب الذي يُقدّمه تيك توك للفنانين على المنصة، وسيحصل المستخدمون الذين يُسجّلون كمؤلفي أغاني على علامة "مؤلف أغاني" أسفل اسم حسابهم.

وتعتمد هذه الميزات الجديدة على بعض أدوات تيك توك الحالية لمؤلفي الأغاني، بما في ذلك اسم "جديد" الذي يظهر على الأغاني الجديدة، وإمكانية حفظ الأغاني على خدمة بث الموسيقى.

كما أطلق تيك توك منصة "BehindTheSong" فى عام 2023 ، حيث يمكن لمؤلفي الأغاني والفنانين والمنتجين مشاركة المزيد من المعلومات حول إنتاج موسيقاهم، بالإضافة إلى سلسلة "Off the Record" التي أُطلقت مؤخرًا مع فنانين مثل شاكيرا، وتشارلي إكس سي إكس، وميجان ترينور.

وتُشكّل الموسيقى جزءًا كبيرًا من تيك توك، حيث تُساهم المنصة في تعزيز شعبية الأغاني، بل ودفع مستخدميها إلى النجومية، كما تعاونت مع فنانين مثل تايلور سويفت لبناء منصات للترويج لموسيقاهم، وأضافت للمستخدمين إمكانية حفظ الأغاني على حساباتهم على ساوند كلاود في مايو، وفى عام 2023 ، وأطلقت المنصة تطبيق بث موسيقى مستقل، لكنها أوقفته في عام 2024.

وفى الوقت الحالى، يُطلق تيك توك ميزاته الجديدة لكتابة الأغاني في نسخة تجريبية مغلقة مع عدد محدود من شركاء النشر ، ويمكن لكتاب الأغاني والناشرين التسجيل في قائمة انتظار للوصول إلى هذه الميزات مستقبلًا.