شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل ستُحظر أجهزة آيفون فى الولايات المتحدة لاستخدامها شاشات صينية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في ظل تصاعد التوترات بين مُصنّعي الشاشات، أثارت قضية حديثة في الولايات المتحدة مخاوف بشأن احتمال مواجهة هواتف آيفون التي تستخدم شاشات صينية الصنع مشاكل فى السوق الأمريكية، لكن شركة آبل تقدّمت لتوضيح أن منتجاتها ليست جزءًا من النزاع ولن تتأثر بأي شكل من الأشكال.

يأتى هذا بعد أن أصدرت لجنة التجارة الدولية الأمريكية (ITC) حكمًا أوليًا في قضية تتعلق بشركة تصنيع الشاشات الصينية BOE، وقد وُجّهت للشركة، التي تُورّد شاشات OLED لهواتف آيفون منذ عام 2021، اتهامات باستغلال أسرار الشركات الصينية التجارية المتعلقة بتقنية العرض.

وأفادت التقارير بأن لجنة التجارة الدولية وجدت في شكوى إحدى الشركات الصينية ما يبررها، واقترحت قيودًا على BOE، ووفقًا للجنة التجارة الدولية، انتهكت شركة BOE والشركات التابعة لها قواعد التجارة الأمريكية باستيرادها أو التخطيط لبيع قطع غيار شاشات OLED في الولايات المتحدة، والتي يُزعم أنها مبنية على تقنية سرية من إحدى الشركات الصينية.

واقترحت اللجنة منع BOE من شحن هذه الشاشات إلى الولايات المتحدة، ومنعها أيضًا من بيع أي مخزون متبقٍ داخل البلاد، و بما أن شركة BOE هي أحد موردي هواتف آيفون من آبل، تشير بعض التقارير إلى أن هذا قد يؤثر على طُرز آبل الحديثة والمستقبلية، بما في ذلك آيفون 15 وآيفون 16، وربما حتى آيفون 17.

ومع ذلك، أصدرت آبل بيانًا واضحًا ينفي أي صلة من هذا القبيل، وأبلغت الشركة موقع 9To5Mac، ردًا على التكهنات بأن أمر لجنة التجارة الدولية قد يؤدي إلى حظر بعض هواتف آيفون، قائلةً: "آبل ليست طرفًا في هذه القضية، وليس للأمر أي تأثير على أيٍّ من منتجات آبل".