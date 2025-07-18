شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: توقعات بوصول إيرادات لعبة GTA 6 إلى 7.6 مليار دولار فى أول 60 يومًا من إطلاقها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المتوقع أن يكون لدى 6 GTA، أكبر إصدار لألعاب الفيديو على الإطلاق، فقد أشار جوش تشابمان، الشريك الإدارى في كونفوى، منشورًا على لينكدإن يُحدد فيه عدة توقعات حول لعبة GTA 6، بما في ذلك سعرها المُحتمل، وحجم الإيرادات المُحتملة، كما توقع كونفوي تحقيق إيرادات إجمالية ضخمة قدرها 7.6 مليار دولار خلال أول 60 يومًا من إطلاقها.

ووفقًا للتقرير، قد يكون سعرGTA 60 نحو 80 دولارًا، وهو أعلى بكثير من السعر المُعتاد للعبة على منصات PlayStation 5 أو Xbox Series X. حاليًا، وتُباع الألعاب على هذه المنصات بسعر 69.99 دولارًا أمريكيًا، لذا فإن GTA 6، بسعر 80 دولارًا، ستكون أغلى بالفعل.

والجدير بالذكر، إذا فكرت في الأمر، أن الألعاب على منصات مثل Nintendo Switch 2 تبلغ قيمتها بالفعل 79.99 دولارًا، وقد يصبح هذا ببطء جزءًا لا يتجزأ من صناعة ألعاب الفيديو.

وفيما يتعلق بلعبة تعدد اللاعبين، يقول إن GTA 6 قد تضم ردهات لعب تتسع لـ 200 لاعب، وقد تكون نسبة المخاطرة إلى المكافأة أعلى عند سرقة اللاعبين وشن الغارات عليهم، وهو أمر يمكن القيام به بسهولة أكبر.

علاوة على ذلك، وبالحديث عن الأرقام، يمكن أن تبيع اللعبة حوالي 85 مليون نسخة خلال أول 60 يومًا، ويمكنها استرداد استثمارها البالغ ملياري دولار خلال أول 30 يومًا.

ومن إجمالي الإيرادات المقدرة البالغة 7.6 مليار دولار في أول 60 يومًا، يمكن أن يأتي جزء كبير أيضًا من اشتراك GTA+