شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يكشف عن الموعد المستهدف لإطلاق مركبة الفضاء "ستارشيب" والان مع تفاصيل الخبر

كشف رئيس شركة سبيس إكس إيلون ماسك أن فريقه يتوقع إطلاق المركبة الفضائية ستارشيب التى تتألف من المرحلة الأولى من الصاروخ المعزز سوبر هيفى والمرحلة العليا من المركبة الفضائية ستارشيب في غضون ثلاثة أسابيع تقريبًا.

يأتى ذلك بعد أن ساد الهدوء كل شيء بعد الانفجار الدرامي الذي وقع الشهر الماضي ودمر مركبة الفضاء ستارشيب التابعة لشركة سبيس إكس أثناء الاستعدادات الأرضية للرحلة التجريبية العاشرة للمركبة.

وفاجأ الانفجار الضخم الذي وقع في منشأة ستاربيس التابعة لشركة سبيس إكس في بوكا تشيكا بولاية تكساس الجميع، ولحسن الحظ لم يُقتل أو يُصب أحد في الكرة النارية الضخمة.

وبعد أيام قليلة من وقوع الحادث، قالت شركة سبيس إكس إن الانفجار وقع بينما كان الفريق يقوم بتحميل الوقود المبرد على المركبة الفضائية استعدادًا لاختبار إطلاق ثابت بستة محركات "عندما أدى حدث نشط مفاجئ إلى فقدان المركبة ستارشيب بالكامل وإلحاق أضرار بالمنطقة المحيطة بالمنصة مباشرة".

وقالت شركة سبيس إكس، إن تحقيقاتها الأولية أشارت إلى "فشل محتمل لخزان مضغوط يُعرف باسم COPV، أو وعاء ضغط مركب مغلف، يحتوي على النيتروجين الغازي في منطقة مخروط أنف المركبة الفضائية"، على الرغم من أنها لم تنشر بعد مراجعة كاملة للبيانات، والتي يجب أن تحتوي على مزيد من التفاصيل حول ما حدث بالفعل.

ومن المؤكد أن برنامج المركبة الفضائية ليس غريباً على الانفجارات والتفككات الكبيرة، ولكنها تحدث عادة في الهواء، بعد وقت طويل من مغادرة الصاروخ لمنصة الإطلاق.

وأُجري أول اختبار طيران لمركبة ستارشيب في أبريل 2023، خلال المرحلة الأولى من الصعود، وتعطلت عدة محركات رابتور في معزز سوبر هيفي. وعندما فشل فصل المراحل، بدأت المركبة بالدوران، ودُمرت عمدًا بواسطة نظام إنهاء الرحلة بعد حوالي أربع دقائق من الإطلاق على ارتفاع 24.2 ميل (39 كم).

وقد أسفرت الرحلات الثماني التالية عن نتائج متباينة ففي حين تمكن الفريق من إعادة هبوط المركبة الثقيلة إلى القاعدة في مناورة غير عادية ، عانت المركبة الفضائية في المرحلة العليا من بعض الرحلات الأكثر صعوبة في الرحلات الأخيرة.

ومع ذلك، يبدو أن SpaceX سعيدة جدًا باختبارات الطيران بشكل عام، وتستخدم البيانات التي تم جمعها من كل منها لمحاولة تحسين تصميم وأداء المركبة.

وبمجرد تشغيلها بالكامل، سيتم استخدام المركبة الفضائية في مهام الطاقم والبضائع إلى سطح القمر، مع وجود مهام مأهولة إلى المريخ أيضًا على البطاقات.