شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: منصة ستيم تطلق قاعدة جديدة تحظر بعض الألعاب المخالفة.. تعرف على أهمها والان مع تفاصيل الخبر

أضافت منصة Steam لشراء الألعاب قاعدة جديدة إلى إرشاداتها، مما أدى إلى حظر بعض من الألعاب المعروضة لديها، وفقًا لتقرير صادر عن Automaton، وينص البند الجديد على أن المحتوى الذى قد ينتهك القواعد والمعايير التي وضعتها معالجات الدفع في Steam وشبكات البطاقات والبنوك ذات الصلة، أو مزودي شبكات الإنترنت"، غير مسموح به وقد يتعرض للإزالة من المنصة.

بمعنى آخر، إذا غضبت شركات بطاقات الائتمان من أمر ما، فقد يكون لديها بالفعل سلطة حظر اللعبة، ويضيف البند أن هذا سيؤثر على "أنواع معينة من المحتوى المخصص للبالغين".

ومن المرجح، أن هذا أدى بالفعل إلى سحب العديد من الألعاب من المنصة ، وتحتوي الغالبية العظمى من هذه الألعاب على مواضيع جنسية واضحة، ويحتوي العديد منها على كلمة "سفاح القربى" في عنوانها، ولم تُعلن SteamDB عن سبب عمليات الإزالة هذه، ولكن التوقيت مُطابق.

قد تبدو هذه الخطوة غير مألوفة في ظاهرها، لكن معالجات الدفع دأبت على مقاومة استخدامها لشراء محتوى للبالغين، وتنطلق هذه المعارك عادةً من فكرة أن المنصات المخصصة للبالغين لا توفر ضمانات كافية ضد المحتوى غير القانوني.

في عام 2021، اتخذت ماستركارد خطوةً إضافيةً بإضافة بندٍ إلى متطلبات "تسجيل التجار المتخصصين" ينص على أن "البنوك التي تربط التجار بشبكتنا ستحتاج إلى التصديق على أن بائع المحتوى للبالغين لديه ضوابط فعّالة لمراقبة جميع المحتويات غير القانونية وحظرها وعند الضرورة إزالتها".

وهناك الكثيرين الذين سيشعرون بالاستياء من إزالة ألعاب مثل Sex Adventures - Incest Family من المنصة، ولكن هذا قد يُشكّل سابقةً مُقلقةً ، بعض مستخدمي Steam مستاؤون من هذا التغيير في القواعد، مُعتبرين أنه يُرسي "تطبيعًا هادئًا للرقابة المالية".