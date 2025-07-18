تكنولوجيا: تعرف على ميزة الاتصال بالأعمال باستخدام الذكاء الاصطناعى فى Gemini 2.5 Pro

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة جوجل رسميًا إطلاق ميزة جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح للمستخدمين في الولايات المتحدة إجراء مكالمات إلى الأنشطة التجارية المحلية نيابة عنهم، ضمن جهود الشركة المتواصلة لتعزيز تجربة البحث وتوفير الوقت والمجهود على المستخدمين، تأتي هذه الخطوة بالتوازي مع دعم "وضع الذكاء" في محرك بحث Google بنموذج Gemini 2.5 Pro المتقدم، مع إضافة ميزة "البحث العميق".

الاتصال بالأعمال.. الذكاء الاصطناعي يتحدث بدلاً منك

الميزة الجديدة، التي تم اختبارها بداية هذا العام ضمن تجارب Search Labs، تعتمد على وكيل ذكي (Agentic AI) يتواصل مباشرة مع الأنشطة التجارية المحلية لجمع معلومات حول الأسعار ومدى التوفر، فعلى سبيل المثال، عند البحث عن "صالونات حلاقة للحيوانات الأليفة بالقرب مني"، يمكن للمستخدم تفعيل خيار "دع الذكاء الاصطناعي يتحقق من الأسعار"، وبعد الإجابة عن أسئلة بسيطة، مثل نوع الحيوان المطلوب خدمته ونوع الخدمة المطلوبة وتاريخها، يتولى النظام الاتصال بالأماكن المناسبة وتقديم تقرير بالمعلومات.



ذكاء اصطناعى جوجل

وأكد متحدث باسم جوجل لموقع TechCrunch أن كل مكالمة تبدأ بإعلان واضح أن النظام الآلي يتحدث نيابة عن مستخدم وبالنيابة عن جوجل.

وكانت الشركة قد واجهت في السابق انتقادات حادة حين أطلقت ميزة مشابهة تحاكي الصوت البشري، إذ رأى البعض أن التقنية توهم الناس بأنهم يتحدثون إلى بشر. ومنذ ذلك الحين، التزمت جوجل بأن تُعرّف أنظمتها الآلية بنفسها عند إجراء مثل هذه المكالمات.

الميزة بدأت بالطرح تدريجيًا لجميع المستخدمين في الولايات المتحدة، مع تقديم حدود استخدام أعلى للمشتركين في باقات Google AI Pro وAI Ultra.

Gemini 2.5 Pro يعزز وضع الذكاء

ضمن تطوير "وضع الذكاء" (AI Mode) في محرك بحث جوجل، أدرجت الشركة نموذج Gemini 2.5 Pro للرد على الاستفسارات المعقدة والمتعددة، وهو متاح حاليًا لمشتركي Google AI Pro وAI Ultra. يتميّز هذا النموذج بقدرته على معالجة الأسئلة المنطقية والمعادلات الرياضية والاستفسارات البرمجية المتقدمة بدقة وسرعة.

يمكن للمستخدمين اختيار هذا النموذج من خلال قائمة منسدلة ضمن واجهة "وضع الذكاء".

البحث العميق.. أداة بحث متطورة

أعلنت جوجل أيضًا عن إطلاق ميزة جديدة تُدعى "البحث العميق" (Deep Search)، وهي أداة مصممة لإجراء مئات عمليات البحث وتحليل النتائج المتنوعة لتوليد تقرير شامل ومدعوم بالمصادر خلال دقائق.

تُعد الميزة مثالية للبحوث الأكاديمية، والقرارات الحياتية الكبرى مثل شراء منزل أو التخطيط المالي، إضافةً إلى الهوايات والمشاريع الشخصية، بحسب الشركة، فإن هذه الأداة توفّر للمستخدمين ساعات من الوقت والجهد.

Google AI Mode يواصل النمو لمنافسة ChatGPT وPerplexity

منذ إطلاقه في وقت سابق من هذا العام، شهد "وضع الذكاء" في بحث جوجل تحديثات مستمرة، إذ طرحت الشركة في يونيو ميزة المحادثة الصوتية التفاعلية، كما أطلقت في مايو تجربة تسوق مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح عرض الصور والمقارنات والنصائح الشرائية الذكية.