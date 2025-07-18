شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نظام دفع جديد داخل ChatGPT وعمولة على عمليات الشراء للتجار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخطط OpenAI لتوسيع نطاق ChatGPT ليشمل عالم التسوق الإلكترونى، بما يتجاوز مجرد الإجابة على الأسئلة وإنتاج المحتوى، وتشير التقارير إلى أن الشركة تعمل على نظام دفع وإتمام عملية شراء مدمج يتيح للمستخدمين شراء المنتجات مباشرةً من خلال روبوت الدردشة.

وقد تُسهم هذه الخطوة في توفير مصدر دخل جديد لـ OpenAI من خلال فرض عمولة على كل طلب يتم عبر منصتها، أما بالنسبة للتجار، فيعني هذا دفع رسوم مقابل كل عملية بيع تتم داخل ChatGPT، تمامًا كما هو الحال مع منصات التجارة الإلكترونية الأخرى.

وفي الوقت الحالي، تُعرض اقتراحات المنتجات في ChatGPT كروابط قابلة للضغط، تنقل المستخدمين إلى مواقع إلكترونية خارجية لتجار التجزئة، ولكن مع النظام المُخطط له، تسعى OpenAI إلى إبقاء المستخدمين داخل المنصة من البداية إلى النهاية - من الاكتشاف إلى الشراء.

ووفقًا لتقرير صحيفة فاينانشال تايمز بدأت OpenAI بالفعل بعرض إصدارات مبكرة من ميزة الدفع على العلامات التجارية ومناقشة الشروط، كما تتعاون بشكل وثيق مع شركاء مثل Shopify، الذي يوفر تقنية الواجهة الخلفية اللازمة لإنجاح هذا النوع من التكامل، فلا تزال الميزة قيد التطوير، لذا قد يتغير شكلها النهائي.

يُظهر هذا التحول نحو التجارة الإلكترونية سعي OpenAI لتنويع مصادر دخلها بما يتجاوز مجرد الاشتراكات، فبينما تُحقق خدمة ChatGPT Plus وغيرها من الخدمات المميزة إيرادات ثابتة، لا تزال الغالبية العظمى من المستخدمين يستخدمون الخدمة المجانية،،وإذا تمكنت OpenAI من تحويل هؤلاء المستخدمين إلى عملاء يدفعون من خلال مبيعات المنتجات - دون فرض رسوم عليهم مباشرةً - فقد يُمهّد ذلك الطريق لنموذج أعمال جديد كليًا.

وكما ذكرت رويترز، فقد بلغ معدل إيرادات OpenAI 10 مليارات دولار أمريكي حتى يونيو 2025، إلا أن الشركة تكبدت خسائر تُقدر بنحو 5 مليارات دولار أمريكي العام الماضي.

وبينما صرّحت OpenAI بأنها لا تخطط لبيع مواضع البحث في نتائج ChatGPT، إلا أن فكرة "تحسين الذكاء الاصطناعي" - أو AIO - بدأت تترسخ بالفعل، وكما هو الحال مع تحسين محركات البحث (SEO)، تختبر العلامات التجارية والمسوقون طرقًا لزيادة ظهور منتجاتهم في نتائج البحث المُولّدة بواسطة الذكاء الاصطناعي.

وصرح سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، في حديثه إلى Stratechery: "لن نتقاضى أي أموال لتغيير المواضع أو أي شيء آخر، ولكن إذا اشتريتَ شيئًا من خلال Deep Research [أداة البحث في ChatGPT] وجدته، فسنفرض عليك رسوم تسويق بالعمولة بنسبة 2% أو ما شابه".