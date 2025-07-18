شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خدمة "اسألنى" من جوجل جاهزة للاتصال ببعض المتاجر للحصول على الأسعار والان مع تفاصيل الخبر

إذا كنت تكره الاتصال بالشركات لحجز موعد، يمكنك ترك الذكاء الاصطناعي يقوم بذلك نيابةً عنك، فإن ميزة "اسألني"، وهي متاحة الآن في الولايات المتحدة عبر بحث جوجل، ستتيح للذكاء الاصطناعي إجراء مكالمات مع أنواع معينة من تجار التجزئة، مثل محلات السيارات، ومصففي الحيوانات الأليفة، وسيحاول الذكاء الاصطناعي معرفة معلومات الأسعار والتوافر نيابةً عنك.

وفقا لما ذكره موقع "Phone arena"، فإنه لاستخدام هذه الميزة، انتقل إلى البحث واسأل عن شيء مثل "مصففي الحيوانات الأليفة بالقرب مني"، سيظهر خيار جديد في النتائج يقول "اطلب من الذكاء الاصطناعي التحقق من الأسعار" أسفل قائمة الشركات.

سيؤدي الضغط على الزر إلى مطالبتك بالذكاء الاصطناعي بمزيد من المعلومات حول حيوانك الأليف، ونوع الخدمات التي تحتاجها، وما إذا كنت تفضل تلقي التحديثات عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية.

يقول روبي شتاين، نائب رئيس المنتجات في بحث جوجل، إن نموذج Duplex من جوجل سيعمل مع Gemini لإجراء المكالمات.

ستتصل أداة الاتصال بالشركة، على سبيل المثال بمُصفّف الشعر، وتُعلن عن نفسها كذكاء اصطناعي من جوجل".

كما أنه بعد أن يحصل الذكاء الاصطناعي على المعلومات التي يحتاجها من المكالمة الهاتفية، سيُرسل تحديثًا عبر رسالة نصية حول المواعيد والأسعار المتاحة.

بالنسبة للمستهلك، يُوفر هذا الوقت من خلال قيام جيميني بإجراء المكالمات وتدوين الإجابات، كما تُوفّر الشركات الوقت من خلال قيام الذكاء الاصطناعي بحجز العملاء نيابةً عنها.

يجب عليك تفعيل هذه الميزة في Google Search Labs، افتح تطبيق جوجل واضغط على رمز الكوب في أعلى يسار الشاشة، ومرر للأسفل إلى "اسألني" وانضم إلى قائمة الانتظار، فهذه الميزة متوفرة على نظامي Android وiOS.

ويمكن لأصحاب الأعمال اختيار إلغاء استقبال مكالمات الذكاء الاصطناعي إذا لم يشعروا بالراحة معها.

