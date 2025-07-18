شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تعلن تجميد المحتوى الفاضح عبر FaceTime بواسطة الذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

ستعلن آبل عن الإضافات الجديدة إلى سلسلة هواتفها الذكية في الخريف، وسيكون هاتف iPhone 17 هو المجموعة القادمة ، وفي معظم السنوات، تُطرح الهواتف الذكية الرائدة في سبتمبر، و من المبكر تحديد التواريخ؛ ففي بعض السنوات، لا تُعطي آبل سوى أسبوع أو أسبوعين كفترة زمنية بين إرسال الدعوات واستضافة الحدث.

لكن التجارب السابقة تُشير إلى أن شهر سبتمبر هو موعد إطلاق الهواتف الـ 17 ، مع ذلك، قد تكون هذه السلسلة من الهواتف الذكية آخر من يتبع هذا النهج.

فقد أُشير إلى أن إطلاق مجموعة iPhone 18 في عام 2026 سيُقسّم إلى إعلان خاص بالفئة العليا في الخريف وإعلان عن طراز قياسي في الربيع الذي يليه.

ماذا ستتضمن تشكيلة هواتف iPhone 17 الجديدة؟

تشير تسريبات التصميم إلى أن Apple تُطوّر هاتفًا ذكيًا فائق النحافة، يُرجّح أن يُطلق عليه اسم iPhone 17 Air ليُناسب تسمية Apple لأجهزة الكمبيوتر المحمولة فائقة الخفة ، وأفاد مارك جورمان من بلومبرج، وهو مصدر موثوق للمعلومات المُتقدّمة عن Apple فى يناير أن iPhone 17 Air سيُزوّد بشريحة A19 أساسية وسيحتوي على عدسة كاميرا واحدة فقط.

وقد يستخدم أيضًا مودم Apple الجديد، الذي طُرح في فبراير على iPhone 16e قد تتسرب المزيد من التفاصيل حول هذا التطوير قبل سبتمبر، ولكن هذا ما نعرفه حتى الآن.

وأشارت مذكرة استثمارية من محلل آبل، جيف بو، إلى أن هاتف إير سيُصنع من إطار من التيتانيوم ، إذا صحت تقاريره، فسيكون هذا الهاتف الذكي خفيف الوزن هو الهاتف الوحيد في سلسلة هواتف آيفون 17 الذي يستخدم هذا المعدن ، ومن المتوقع أن تُصنع هواتف آيفون 17 وآيفون 17 برو وآيفون 17 برو ماكس من الألومنيوم، وهو مادة أخف وزنًا من التيتانيوم، وهو أمر غريب وكانت تكهنات أخرى قد أشارت إلى أن إير سيستخدم مزيجًا من الألومنيوم والتيتانيوم، لذا قد لا تُعرف المواد الدقيقة حتى الإعلان الرسمي.

كما تختبر Apple حاليًا تحذيرًا بشأن المحتوى الحساس لحسابات الأطفال، وتجميد فيديو FaceTime إذا تم اكتشاف العُري بواسطة أدوات التعلم الآلي المُدمجة في الجهاز، كما تُطلق الشركة الذكاء البصري، الذي سيستخدم الذكاء الاصطناعي للبحث عن عناصر في الصورة.

وتتضمن كل قائمة جديدة طرازًا أساسيًا، ولكن على مر السنين، تُحدث Apple تغييرات جذرية في تشكيلة هواتفها، على الأرجح سيكون هناك iPhone 17 وiPhone 17 Pro ، كما التزمت Apple بفلسفة الحجم، وعملت على تطوير خيار iPhone Pro Max بشاشة أكبر وعمر بطارية أطول ، ومن شبه المؤكد أن قائمة iPhone 17 ستحتوي على واحد أيضًا.

ويبدو أن هاتف iPhone 17 Air مهيأ ليحل محل iPhone 17 Plus المحتمل ، وبما أن iPhone 16e طُرح للتو في فبراير بسعر مرتفع بشكل مفاجئ ، فمن غير المرجح أن تُطرح إصدارات جديدة ضمن الفئة الأدنى، وهي الطرز التي كانت تُسمى سابقًا SE.

على أقل تقدير، يبدو أن هاتف iPhone 17 Air لن يُلغي منفذ الشحن، وسيعتمد فقط على الاتصال اللاسلكي، وأفاد بلومبرج أنه بينما كانت آبل تدرس إمكانية إنتاج iPhone 17 Air بدون أي منفذ، غيّرت الشركة (لحسن الحظ) خططها ، كما ذكر أن الهاتف المُشاع سيحتوي على شاشة بقياس 6.6 بوصة، وسيتضمن زر التحكم الديناميكى بالكاميرا.

وأخيرًا، يُشاع أن سعره سيبلغ 900 دولار أمريكي، وهو سعر أعلى على الأرجح من سعر iPhone 17 القياسي، ولكنه أقل من سعر iPhone Pro.

وقد حصلنا أيضًا على ما يبدو أنه نظرة موثوقة حول تشكيلة الألوان للهواتف الذكية الجديدة ، ويبدو أن هاتف iPhone 17 سيتوفر باللون الأسود، والأبيض، والرمادي المعدني، والأخضر، والأرجواني، والأزرق الفاتح، أما هاتف iPhone 17 Air فسيتوفر بأربعة ألوان: الأسود، والأبيض، والأزرق الفاتح، والذهبي الفاتح ، وبينما ستكون ألوان Air أقل تشبعًا، ستكون ألوان iPhone 17 Pro وiPhone 17 Pro Max جريئة ، ومن المتوقع أن تكون خيارات طرازي Pro هي الأسود، والأبيض، والرمادي، والأزرق الداكن، والبرتقالي.

كيف سيكون نظام التشغيل iOS 26؟

في مؤتمر WWDC 2025، غيّرت Apple قواعد ترقيمها، وستُطابق اسم كل نظام تشغيل جديد مع سنة إصداره ، لذا عند إطلاق الموجة التالية من أجهزة iPhone، ستعمل بنظام iOS 26.

ومن ناحية التصميم، اتخذ نظام تشغيل الهواتف الذكية الذي طُرح خلال معرض المطورين الكبير نهجًا مثيرًا للجدل يُطلق عليه اسم Liquid Glass.

وقد كانت شركة Appleتقلص الحجم وتضع كمية تأثيرات الشفافية في اختبارات البيتا اللاحقة لنظام التشغيل iOS 26، ولكنها ستظل تحتوي على مظهر يشبه الزجاج.

وتتضمن قائمة الميزات تحديثات كبيرة وصغيرة، على الجانب الأكثر تأثيرًا، أُعيد تصميم تطبيقي الهاتف والصور ، وستتوفر العديد من الميزات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، مثل إمكانية الترجمة الفورية في تطبيقات الهاتف وFaceTime والرسائل.