تكنولوجيا: 5 بدائل مجانية لتطبيق المحادثة الذكى "شات جى بى تى" دون أى اشتراك

في ظل الاعتماد المتزايد على أدوات الذكاء الاصطناعي، لم يعد استخدام التطبيقات الذكية حكرًا على من يدفعون اشتراكات شهرية، ومع القيود التي يفرضها الإصدار المجاني من "تشات جي بي تي"، يبحث كثيرون عن بدائل مجانية تؤدي نفس المهام بكفاءة وخصوصية.

وفيما يلي خمسة تطبيقات مجانية تعد من أبرز بدائل "تشات جي بي تي" المتاحة حاليًا، دون الحاجة إلى تحميل برامج غير موثوقة أو التخلي عن خصوصيتك:

جيميني – من شركة جوجل

يعد "جيميني" من أقوى البدائل المتاحة مجانًا، ويعتمد على الاتصال المباشر بالشبكة ليقدّم معلومات حديثة وفورية، يُستخدم بسهولة على الهواتف المحمولة، ويستطيع الإجابة عن الأسئلة العامة وتقديم بيانات محدثة مثل نتائج المباريات أو أخبار الأسواق، النسخة المجانية متوفرة، أما النسخة المتقدمة فتبلغ تكلفتها نحو 950 روبية شهريًا، من ملاحظاته أنه أحيانًا يبدو آليًا في أسلوبه.

المساعد الذكي – من شركة مايكروسوفت

يمتاز هذا المساعد بتكامل مباشر مع برامج مايكروسوفت مثل "وورد" و"إكسل"، ويتيح الردود عبر الصوت على الهواتف، ويعتمد على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي. يستخدمه العاملون في المكاتب للمساعدة في كتابة الرسائل وتلخيص المستندات وتقديم محتوى برمجي. النسخة المجانية متاحة، بينما يصل اشتراك النسخة الكاملة إلى 2000 روبية شهريًا، يُلاحظ أنه يوجه المستخدمين كثيرًا نحو محرك البحث التابع للشركة.

بيربلكسيتي – أداة بحث ذكي

توفر هذه الأداة تجربة بحث سريعة وتلقائية، مع إشارة واضحة إلى مصادر المعلومات، وهو ما يمنح المستخدم ثقة أكبر فيما يقرأ، لا يحتاج إلى تسجيل حساب، ويعد مناسبًا للباحثين والطلاب والصحفيين، لكنه لا يبرع في الكتابة الإبداعية مثل باقي الأدوات.

كلود – من شركة أنثروبيك

يُعرف هذا التطبيق بقدرته على إدارة محادثات طويلة ومعقدة، ويمتاز بلغة هادئة وتحليل دقيق للمحتوى، يمكن استخدام النسخة المجانية منه بسهولة، وتبدأ الاشتراكات من 20 دولارًا شهريًا، يناسب من يكتبون بشكل مكثف أو من يعملون في البحث والتأليف.

جروك من منصة إكس "سابقًا تويتر"

رغم الجدل المحيط به، يعد هذا التطبيق من البدائل القوية حاليًا، حيث يقدّم أداء جيدًا في التحليل، والبحث اللحظي، وصناعة المحتوى مناسب للمستخدمين الذين يعتمدون على التفكير المنطقي وحل المشكلات، من أبرز ملاحظاته أن قدرته على استيعاب المحادثات الطويلة أقل من بعض المنافسين.

تشكل هذه التطبيقات الخمسة بدائل قوية لتطبيق "تشات جي بي تي"، وتوفر لمستخدميها مستوى متقدمًا من الذكاء الاصطناعي دون الحاجة إلى دفع اشتراك أو التضحية بالخصوصية، والتجربة المجانية أصبحت اليوم خيارًا فعليًا للملايين حول العالم.