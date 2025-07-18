شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ما هو الأمونيت؟.. عالم جديد غامض فى نظامنا الشمسى.. تعرف عليه والان مع تفاصيل الخبر

اكتشف علماء الفلك عالمًا جديدًا يدور حول الحواف الخارجية لنظامنا الشمسي، وذلك باستخدام تلسكوب سوبارو، الواقع في هاواي، حيث رصد باحثون جسمًا صغيرًا وبعيدًا يُدعى 2023 KQ14، يقع بعيدًا جدًا عن بلوتو، وقد أطلقوا عليه لقب "الأمونيت"

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يُعتبر 2023 KQ14 نوعًا نادرًا من الأجسام يُسمى "سيدنويد"، وهو جسم جليدي صغير في النظام الشمسي الخارجي، يشبه الصخور الجليدية العائمة في حزام كايبر أو الكواكب القزمة مثل بلوتو.

لا يوجد سوى أربعة أجسام معروفة مثله في نظامنا الشمسي حتى الآن، ويبعد 2023 KQ14 عن الشمس حوالي 71 مرة عن الأرض، ويتبع هذا الجسم مدارًا فريدًا وممتدًا، ظل مستقرًا لحوالي 4.5 مليار سنة.

وجد العلماء أن مدار 2023 KQ14 كان مشابهًا للسيدنويات الأخرى في النظام الشمسي لمليارات السنين، لكن ذلك تغير بشكل غامض بمرور الوقت، مما يشير إلى أن النظام الشمسي الخارجي هو فضاء أكثر تعقيدًا مما كنا نعتقد.

قال الدكتور يوكون هوانج من المرصد الفلكي الوطني في اليابان: "من المحتمل أن يكون كوكب موجودًا في النظام الشمسي في السابق ولكنه طُرد لاحقًا، مما تسبب في المدارات غير العادية التي نراها اليوم".

وأضاف عالم الكواكب فومي يوشيدا أن الأمونيت عُثر عليه في منطقة من الفضاء أبعد بكثير من تأثير جاذبية نبتون.



