تكنولوجيا: تحديث Gboard يعيد زرًا مهمًا كان يفتقده المستخدمون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر الكثيرون من مستخدمي أندرويد، الإصدار الأحدث من Gboard ، خاصة أنه يُقلِّل هذا الإصدار الجديد من أحجام الأزرار العريضة، محولاً إياها إلى دوائر صغيرة، كما أن التحديث الجديد قد أعاد زر المسافة الخلفية، في الوقت التي كانت فيه النسخة التجريبية من Gboard، والتي أثارت استياء العديد من مستخدمي أندرويد، إذ تم تغيير الدوائر الصغيرة المستخدمة للتنقل في واجهة المستخدم أسفل الشاشة إلى أزرار مستطيلة أوسع في أداة اختيار الرموز التعبيرية والصور المتحركة.

وقد اضطرت جوجل إلى إجراء تغيير لم يُعجب المستخدمين وقد أدى هذا التغيير إلى تقليل عدد الأزرار السفلية لاستيعاب حجم الأزرار الجديدة الأكبر، ولما لم تجد جوجل خيارًا آخر، أزالت زر المسافة الخلفية، ولم يُعجب هذا التغيير المستخدمين على الرغم من أن الأزرار كانت أوسع، مما يُسهّل على المستخدمين الضغط على الزر الصحيح.



في حين يتميز Gboard الجديد بأزرار فردية للرموز التعبيرية والصور المتحركة (GIF) والملصقات، كما يتوفر لمستخدمي هواتف Pixel 9 زر خاص للملصقات المُولّدة بالذكاء الاصطناعي، وهي ميزة من المؤكد أنها ستستمر في سلسلة Pixel 10 القادمة.



قد لا يبدو هذا الأمر مهمًا، إلا أن المستخدمين يفضلون وجود زر المسافة الخلفية، خاصةً إذا كان في نفس المكان، ففي النهاية، فقد اعتاد كل مستخدم على وجود زر المسافة الخلفية في نهاية الصف الأخير من نافذة اختيار الرموز التعبيرية والصور المتحركة.