تكنولوجيا: أكبر قطعة من المريخ على الأرض تباع بـ 5.3 مليون دولار فى مزاد (صور)

تم بيع أكبر قطعة من المريخ عُثر عليها على الأرض بأكثر من 5 ملايين دولار في مزادٍ للقطع الجيولوجية والأثرية النادرة في نيويورك، حيث تم اكتشاف الصخرة التي يبلغ وزنها 54 رطلاً (25 كيلوجرامًا) والتي تُسمى NWA 16788 في الصحراء الكبرى في النيجر بواسطة صائد نيازك في نوفمبر 2023، بعد أن انفصلت عن سطح المريخ بسبب ضربة كويكب ضخم وسافرت 140 مليون ميل (225 مليون كيلومتر) إلى الأرض، وكان سعر البيع المقدر قبل المزاد يتراوح بين 2 مليون و4 ملايين دولار.



نيزك فى المزاد

ووفقا لما ذكره موقع "Phys"، لم يتم الكشف عن هوية المشتري، حيث كان العرض النهائي 4.3 مليون دولار، وقالت دار سوذبيز إنه بإضافة الرسوم والتكاليف المختلفة، بلغ سعر البيع الرسمي حوالي 5.3 مليون دولار، مما يجعله أغلى نيزك يُباع في مزاد على الإطلاق، وكان المزاد المباشر بطيئًا، حيث حاول مدير المزاد استمالة المزيد من المزايدين وخفض الحد الأدنى للزيادات.





نيزك المريخ

وبدأت المزايدة على نيزك المريخ بعرضين مقدمين بقيمة 1.9 مليون دولار و2 مليون دولار، ثم تدرجت المزايدة المباشرة تدريجيًا بزيادات قدرها 200 ألف دولار و300 ألف دولار حتى وصل إلى 4 ملايين دولار، ثم استمرت بزيادات قدرها 100 ألف دولار حتى وصلت إلى 4.3 مليون دولار.

صرحت كاساندرا هاتون، نائبة رئيس قسم العلوم والتاريخ الطبيعي في دار سوذبيز للمزادات، في مقابلة قبل المزاد: "هذا النيزك المريخي هو أكبر قطعة من المريخ عثرنا عليها على الإطلاق بفارق كبير"، مضيفة "لذا، فهو أكبر من ضعف حجم ما كنا نعتقد سابقًا أنه أكبر قطعة من المريخ".

