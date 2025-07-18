شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خدمة Google Circle للبحث تسمح التحقق من تاريخ الأغانى التى بحثت عنها فى الماضى والان مع تفاصيل الخبر

في وقت سابق من هذا العام، أضافت جوجل ميزة جديدة إلى تطبيقها على نظام iOS تتيح لك الاطلاع على سجل الأغاني التي بحثت عنها سابقًا ، هذه الميزة متاحة الآن لأجهزة أندرويد أيضًا، ويُقال إنها امتداد لميزة البحث عن الأغاني التي تستخدم خاصية البحث الدائرى، وأداة البحث البصري بالذكاء الاصطناعي من جوجل للبحث عن اسم أغنية قيد التشغيل حاليًا.

سجل البحث عن الأغاني في دائرة البحث على Android

سيتم إطلاق ميزة "سجل البحث عن الأغاني" مع الإصدار 16.27 المستقر من تطبيق جوجل على أندرويد ، وعند تشغيل ميزة "البحث عن الأغاني"، ستظهر نافذة مألوفة تطلب منك تشغيل أغنية أو غنائها أو همهمة أغنية للتعرف عليها.

ومع ذلك، هناك أيضًا أيقونة جديدة في الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة تعرض المسارات التي بحثت عنها مؤخرًا ، ووفقًا لوصف الشركة للميزة، "لمساعدتك على مواصلة البحث، يحفظ تطبيق جوجل أحدث عمليات البحث".

وعند الضغط على هذا الخيار، ستظهر قائمة تفصّل العديد من الأغاني التي بحثت عنها سابقًا باستخدام هذه الميزة، بما في ذلك معلومات مثل غلاف الألبوم، والعنوان، والفنان، ووقت البحث، يمكنك رؤية 10 نتائج على الشاشة، مُجمّعة حسب الشهر ، وبالتمرير لأسفل القائمة، يظهر خيار " عرض السجل الكامل" .

وعند تحديده، تُفتح صفحة "نشاطي" على جوجل، حيث تُعرض جميع الأغاني التي بحثت عنها سابقًا بالتفصيل ، ومع ذلك تفتقر هذه الصفحة إلى الصورة، وتعرض فقط الأغنية الرئيسية والفنان ووقت البحث عنها.

إلى جانب تطبيق جوجل، يُمكن الوصول إلى ميزة سجل البحث عن الأغاني الجديدة على أندرويد عبر اختصار الشاشة الرئيسية ، ويُذكر أن هذه الميزة رُصدت لأول مرة في فبراير، بعد تفكيك ملف APK لتطبيق جوجل على أندرويد، ولكن لم تكن هناك واجهة أمامية للوصول إليها.

ثم في أبريل، أفادت التقارير أن جوجل بدأت طرح الميزة للاختبار التجريبي، ومن المثير للاهتمام أن مستخدمي iOS تمكنوا من الوصول إلى هذه الميزة منذ فبراير، أي في نفس الوقت تقريبًا الذي اكتُشف فيه أول دليل على وصولها إلى أندرويد.