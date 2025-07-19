شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ساعة Pixel Watch 4 تتمكن من التعامل مع الذكاء الاصطناعى بجودة فائقة والان مع تفاصيل الخبر

تعتمد ساعة جوجل بيكسل 4 على معالج سنابدراجون W5 من الجيل الأول، ولكن من المقرر أن تحصل على معالج مساعد مُحدّث، وهذا المعالج الجديد، المُسمى M55، سيُحسّن قدرات الذكاء الاصطناعي للساعة الذكية بشكل كبير.

يُشير تقرير جديد من Android Headlines إلى أن المعالج المساعد M55 قد يكون قادرًا على التعامل مع خمسة أضعاف عبء عمل الذكاء الاصطناعي بجزء بسيط من الطاقة المُستخدمة في الإصدارات السابقة.

استخدمت جميع إصدارات ساعة بيكسل Pixel Watch السابقة المعالج المساعد M33، الذي أصدرته Arm عام 2016، والهدف من هذه الشريحة هو التعامل مع مهام مُحددة، مثل قياس معدل ضربات القلب في الثانية.

تم إصدار Cortex-M55، الذي قد يُضمّن في Pixel Watch 4، عام 2020، وتصفه Arm بأنه أكثر شرائح Cortex-M قدرة على الذكاء الاصطناعي.

تكتمل قائمة المواصفات بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 2 جيجابايت ومساحة تخزين 32 جيجابايت، هذه الأرقام مُشابهة لتلك الموجودة في الإصدارات السابقة، لذا لا يوجد ما يُثير الدهشة بشأنها.

قد تُحسّن جوجل أيضًا سطوع شاشة ساعة Pixel Watch 4، وقد تصل الترقية إلى 3000 شمعة، وهي ترقية كبيرة مقارنةً بسطوع Pixel Watch 3 الأقصى الذي يبلغ 2000 شمعة، فستُضاهي ساعة جوجل سطوع Apple Watch Ultra 2.

قد تتحسن البطارية أيضًا بشكل ملحوظ، مما يُؤدي إلى زيادة في عمرها الافتراضي، وقد يدوم طراز 41 مم حتى 30 ساعة مع تفعيل الشاشة الدائمة، وحتى 48 ساعة في وضع توفير البطارية.

أما إصدار 45 مم، فقد يصل إلى 40 ساعة مع تفعيل الشاشة الدائمة، وحتى 72 ساعة مع تفعيل وضع توفير البطارية.



