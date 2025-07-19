شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روبوت بشرى يرسم صورة لافتة لملك بريطانيا تشارلز الثالث والان مع تفاصيل الخبر

يعد رسم صورة أحد الملوك البريطانيين تقليد يعود عمره إلى أكثر من ستة قرون، وبينما يبدو أن هذه العادة ستستمر، هناك لمحة من التغيير في الهواء بعد أن أنشأ فنان روبوت بشري يدعى أيدا صورة رائعة للملك تشارلز الثالث.

وابتكرت آيدا العمل الفني، المسمى "ملك الخوارزميات"، بمهارة الرسم بالألوان الزيتية باستخدام ذراعها الروبوتية ، ولم يرسم الملك تشارلز الصورة، بل استخدمت آيدا صورًا للملك، بالإضافة إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي، لإنتاج العمل الفني.

وتم الكشف عن اللوحة هذا الأسبوع كجزء من قمة الذكاء الاصطناعي من أجل الخير التي تستضيفها الأمم المتحدة في جنيف بسويسرا.

وتم عرض الروبوت البشري Ai-Da - الذي ابتكره مدير المعرض إيدان ميلر، وشركة الروبوتات Engineered Arts، وأكاديميون من جامعة أكسفورد وجامعة ليدز لأول مرة في عام 2019.

إلى جانب الرسم، تستطيع أيضًا التحدث وإجراء محادثات طبيعية ، ومع ذلك، لا يُعدّ المشي جزءًا من مهاراتها حاليًا، لذا يجب وضعها أمام لوحة قبل أن تبدأ الرسم.

وقالت آيدا في تصريحات ،"إن عرض صورتي للملك تشارلز الثالث ليس مجرد عمل إبداعي، بل هو بيانٌ حول الدور المتطور للذكاء الاصطناعي في مجتمعنا، وتأملٌ في كيفية تشكيل الذكاء الاصطناعي للمشهد الثقافى.

كما إن تقاطع الفن والذكاء الاصطناعي هو في الواقع موضوع مثير للجدل بشكل متزايد، والجهود الأخيرة التي بذلتها Ai-Da لن تؤدي إلا إلى زيادة الثرثرة حول هذه القضية.

في حين أن الفنانين منزعجون بشكل مفهوم من قيام شركات التكنولوجيا بجمع أعمالهم لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، يبدو أن Ai-Da يقع في منطقة رمادية بمعنى أنه في حين قام بمعالجة صور الملك تشارلز لإنشاء صورته، لا يبدو أنه تضمن أي تدريب جماعي للذكاء الاصطناعي للأغراض العامة، على غرار الطريقة التي تعمل بها شركات الذكاء الاصطناعي العملاقة مثل OpenAI وGoogle.