شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روبوت قابل للارتداء يساعد فى صيانة الطائرات العسكرية وأنظمة إطلاق الأقمار الصناعية والان مع تفاصيل الخبر

دخل الروبوت الكورى القابل للارتداء مرحلة الاستخدام التجارى، حيث تم استخدامه فى خدمات الخطوط الجوية الكورية، ومن المقرر استخدام الروبوت "إكس-بل شولدر"، الذى طورته شركتان من كبرى شركات كوريا، فى مواقع تجميع وصيانة طائرات مختلفة وابتداء من العام المقبل، تهدف الخطة إلى استهداف سوق الروبوتات القابلة للارتداء العالمية بفعالية من خلال بدء التصدير على نطاق واسع.

أعلنت الشركة فى 9 من الشهر الجارى أنها أقامت حفل تسليم الروبوت القابل للارتداء "Xble Shoulder" فى منشأة صيانة طائرات الخطوط الجوية الكورية فى إنتشون، الصين، ويعد هذا أول موقع ينشر فيه هذا الروبوت بعد الإعلان عن خطة التسويق فى نوفمبر من العام الماضى، بحسب ما نشر الموقع الكورى news.nate.

طور "Xble Shoulder" بواسطة مختبر الروبوتات التابع للشركة المطورة باستخدام تقنيته الخاصة، وعندما يرتديه العمال كسترة فى المواقع الصناعية، فإنه يساعد على تقوية الجزء العلوى من الذراع، مثل الكتفين والمرفقين، وهو مفيد لما يسمى "أعمال الرؤية العلوية" حيث يرفع العمال أذرعهم، ويمكنه تقليل الحمل على مفصل الكتف بنسبة تصل إلى 60% عند رفع الأدوات أو القطع الثقيلة، من المتوقع أن يحسّن هذا السترة من قدرات العمال على العمل ويقيهم من أمراض الجهاز العضلى الهيكلى، تعمل السترة بدون محرك كهربائى، ما يغنى عن الشحن المنفصل، ويمكن فكّها وغسلها بشكل منفصل.



الخطوط الجوية الكورية

قررت الخطوط الجوية الكورية استخدام سترة "إكس-بول شولدر" أولا فى مواقع تجميع وصيانة الطائرات العسكرية والمدنية، وحركة النقل الجوى فى المناطق الحضرية، ومركبات الإطلاق الفضائية، وطائرات الشبح التابعة لقسم الطيران، ونظرا لطبيعة أعمال الصيانة التى تتطلب التعامل مع الطائرات الطويلة، يتوقع أن يقلل استخدام سترة "إكس-بول شولدر" من خطر إصابة العمال وإرهاقهم، وصرح جونغ هيون بو، المدير التنفيذى لقسم الطيران فى الخطوط الجوية الكورية، قائلا: "نخطط لمراجعة سبل توسيع نطاق استخدام سترة "إكس-بول شولدر" للحفاظ على مستوى عال من السلامة والجودة فى تجميع وصيانة الطائرات".

وتخطط الشركة لتسليم سترة "إكس-بول شولدر" تباعا إلى الشركات التابعة لها وشركات التصنيع المحلية التى وقّعت عقدا أوليا، ستوسع الشركة قنوات مبيعاتها لتشمل قطاعات مثل البناء وبناء السفن والزراعة، وستتوسع فى أسواق خارجية مثل أوروبا وأمريكا الشمالية بدءا من العام المقبل، وتوقعت شركة "Customer Market Insights" أن ينمو حجم سوق الروبوتات القابلة للارتداء عالميا من 2.4 مليار دولار العام الماضى إلى 13.6 مليار دولار فى عام 2033.

كما تعمل الشركة على تطوير جهاز "Xble Waist" الذى يدعم أسفل الظهر عند رفع الأحمال الثقيلة، وجهاز "Xble Max" الذى يساعد فى إعادة تأهيل الأشخاص الذين يعانون من صعوبات فى المشى.