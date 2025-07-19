شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يطلق إعلانات الحالة والقنوات الترويجية فى أحدث نسخة لنظام أندرويد والان مع تفاصيل الخبر

تشير التقارير إلى أن أحدث إصدار تجريبي من واتساب لنظام أندرويد سيطرح ميزات Status Ads وPromoted Channels، والتى تم الإعلان عنها لأول مرة بواسطة ميتا فى 17 يونيو.

ووفقًا لمتتبع واتساب التجريبي، يُقال إن أحدث إصدار تجريبي من التطبيق يسمح لمستخدمي الحسابات التجارية أو المبدعين بنشر محتوى برعاية فى قسم الحالة في التطبيق، مما يساعدهم بدوره في الترويج لأعمالهم.

النسخة التجريبية العامة من WhatsApp تحصل على إعلانات الحالة والقنوات الترويجية

وفقًا لتقرير صادر عن WABetainfo، تُطلق واتساب الإصدار التجريبي 2.25.21.11 من تطبيقها على نظام أندرويد لمجموعة مختارة من المُختبرين، ويتضمن ميزتين جديدتين، ويُقال إن هاتين الميزتين هما إعلانات الحالة والقنوات المُروّجة.

وبعد إعلان الشركة عنهما فى 17 يونيو، أصبحت ميزتا الإعلانات في الحالة والقنوات المُروّجة متاحةً الآن للعامة لمُختبري الإصدار التجريبي.

وبحسب ما ورد فإن تحديث WhatsApp التجريبي الجديد سيسمح للشركات بتحقيق المزيد من النجاح بشكل أسرع .

ويقدم التقرير تفاصيل حول الميزتين الجديدتين، الأولى بحسب التقارير، هي إعلانات الحالة والتي ستتيح للشركات الإعلان عن محتواها في قسم الحالة ، وستظهر هذه الإعلانات بين تحديثات حالة جهات اتصال المستخدم، ولكن سيتم تصنيفها كمحتوى برعاية.

ويُقال إنها تعرض الإعلانات للمستخدمين بنفس طريقة عرضهم لحالات الأفراد غير التجاريين، كما ستتيح لمستخدمي واتساب حظر المعلنين إذا رغبوا في ذلك، ومنع ظهورهم مجددًا.

ويُقال إن الميزة الثانية هي القنوات المُروَّجة، والتي تعمل كإعلانات الحالة، ولكنها تُركِّز على جعل القنوات العامة أكثر وضوحًا ، وأضاف التقرير أنه عندما تُروِّج شركة ما لقناة، فسيتم إبرازها في الدليل، مما قد يزيد من انتشارها، كما يُقال إن منشئي المحتوى والعلامات التجارية وأصحاب الحسابات التجارية الأخرى يحققون انتشارًا أسرع من القنوات العضوية، ويُقال إن هناك علامة صغيرة مُرفقة بهذه القنوات المُروَّجة لتمييزها بأنها مُموَّلة.

ويشير التقرير إلى أن الميزتين الجديدتين لن تُقيِّدا خصوصية مستخدمي واتساب، مع السماح للشركات بالنمو.

كجزء من تحديث واتساب التجريبي 2.25.19.15 لنظام أندرويد، أفادت التقارير أن الشركة بدأت سابقًا بطرح ميزة لمختبري النسخة التجريبية، تتيح للمستخدمين إنشاء تقارير مفصلة قابلة للتنزيل، تتضمن معلومات حول الإعلانات التي شاهدوها في قسمي "الحالة" و"القنوات" ، ويُقال إنها توفر أيضًا معلومات عن المعلنين وتواريخ عرض الإعلانات للمستخدمين.