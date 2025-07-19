شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تصعيد فى حرب المواهب: "ميتا" تستقطب باحثين بارزين من OpenAI.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

أفاد تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال أن شركة "ميتا" برئاسة مارك زوكربيرج، قامت بهدوء بتوظيف ثلاثة من كبار الباحثين في OpenAI، من بينهم عضو مؤسس في فريق "Superalignment" الذي تم حله مؤخرًا.

وتشير هذه التعيينات إلى تصعيد حاد في المنافسة على المواهب المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث تبدو "ميتا" وكأنها تتحول إلى منافس جاد لـ OpenAI، ليس فقط على مستوى تطوير النماذج، بل على مستوى استقطاب العقول كذلك.

كان فريق Superalignment في OpenAI قد أنشئ لضمان توافق أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة مع القيم البشرية، إلا أن تفكيك هذا الفريق المفاجئ، إلى جانب رحيل عدد من أبرز أعضائه إلى ميتا، يثير تساؤلات حول التغيرات الداخلية في OpenAI، وكذلك القلق من مستقبل أبحاث أمان الذكاء الاصطناعي.

وبحسب التقرير، يسعى مارك زوكربيرج إلى جذب أفضل الكفاءات عالميًا، في وقت تتبنى فيه "ميتا" استراتيجية التركيز على النماذج مفتوحة المصدر مثل Llama، مقابل توجه OpenAI المتزايد نحو التطوير المغلق والملكية الخاصة للنماذج.

ويرى مراقبو القطاع أن ما يجري يتجاوز مجرد انتقال موظفين بين شركات، إذ قد يؤدي انتقال الباحثين المتخصصين في مجال "الملاءمة الأخلاقية" للذكاء الاصطناعي إلى "ميتا" إلى تغيير في طريقة تدريب وتطوير وإطلاق نماذج الذكاء الاصطناعي المستقبلية، مما يؤثر على التوازن بين الابتكار المفتوح والضوابط الأمنية.

وأكدت الصحيفة أن هذه التحركات ليست حالة معزولة، حيث تواصل "ميتا" جذب الباحثين من الشركات المنافسة، في إطار سعيها لتكون قوة مهيمنة في مجال الذكاء الاصطناعي، من خلال الدمج بين الإمكانيات التقنية والقدرات الحسابية وأبرز العقول البحثية في العالم.



